Trump evalúa compra de 10% en Intel para reforzar chips en EU

La Administración de Donald Trump analiza convertir en acciones más de 10,800 mdd otorgados a Intel como parte de un plan para fortalecer la manufactura de semiconductores en Estados Unidos

La Administración de Donald Trump estudia adquirir un 10% de participación en Intel como parte de una estrategia para fortalecer la manufactura de semiconductores en Estados Unidos, según reportes del Wall Street Journal y el New York Times.

De acuerdo con las versiones, las conversaciones entre la Casa Blanca y la compañía contemplan convertir en acciones alrededor de 10,860 millones de dólares otorgados previamente como fondos federales a Intel, cuya valuación asciende a 100,000 millones de dólares.

El Wall Street Journal informó que Trump discutió esta posibilidad en una reunión reciente con el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan.

El mandatario había solicitado la renuncia de Tan por presunto conflicto de intereses debido a inversiones en empresas chinas, algunas de ellas vinculadas al Partido Comunista. Sin embargo, tras reunirse con él, destacó su trayectoria y liderazgo en la industria tecnológica.

Las negociaciones se conocen una semana después de que Nvidia aceptara pagar al Gobierno de Estados Unidos un 15% de las ventas de su chip H20 destinadas a China.

En paralelo, Trump declaró en junio que el Gobierno mantendría una acción de oro en la siderúrgica U.S. Steel como condición para aprobar su adquisición por la japonesa Nippon Steel, lo que le otorgaría un control significativo en la empresa.

El interés en Intel surge en un contexto en el que la compañía reportó pérdidas por 2,900 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, mientras enfrenta una competencia creciente de rivales como Nvidia y AMD.

Al mismo tiempo, SoftBank anunció una inversión de 2,000 millones de dólares en Intel mediante la compra de acciones comunes, reforzando su apuesta en el sector de semiconductores.

Según Masayoshi Son, presidente y director general de SoftBank Group, la inversión responde a la expectativa de que la producción avanzada de chips y su cadena de suministro se expandan en Estados Unidos con Intel como pieza clave.