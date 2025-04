Trump extiende plazo de TikTok 75 días mientras busca un acuerdo

El presidente de EU, Donald Trump, anunció una orden ejecutiva para mantener TikTok operando en el país por 75 días adicionales, otorgando más tiempo a su administración para negociar su venta a una empresa estadounidense.

Aunque el Congreso estableció el 19 de enero como fecha límite para que la plataforma se desvinculara de China o enfrentara una prohibición por motivos de seguridad nacional, Trump extendió unilateralmente el plazo mientras busca un acuerdo.

A pesar del interés de empresas estadounidenses por adquirir una participación en TikTok, ByteDance, propietaria de la plataforma y su algoritmo, ha insistido en que no está a la venta.

Trump afirmó que su gobierno ha hecho ‘tremendos avances’ en el acuerdo, pero aún se requieren más aprobaciones. ByteDance confirmó que mantiene conversaciones con EU, aunque cualquier pacto deberá cumplir con la legislación china.

El retraso en la prohibición es la segunda vez que Trump bloquea temporalmente la ley de 2024, respaldada por el Congreso y la Corte Suprema por razones de seguridad nacional. Expertos advierten que, si ByteDance mantiene el control del algoritmo, los riesgos persisten.

El mandato de Trump ha generado más de 130 demandas en dos meses, aunque su orden sobre TikTok no ha enfrentado impugnaciones. Alan Rozenshtein, profesor de derecho, sostiene que Trump no ha extendido la ley sino que simplemente ha decidido no aplicarla.

El debate sobre TikTok sigue dividiendo a EU. Según una encuesta de Pew Research Center, solo un tercio de los estadounidenses apoya su prohibición, frente al 50% en 2023.

Entre los que respaldan el veto, 8 de cada 10 mencionan la seguridad de los datos como su principal preocupación. Mientras tanto, creadores de contenido como Terrell Wade consideran que el proceso se ha vuelto agotador y piden mayor claridad sobre el futuro de la plataforma.