Trump prohíbe venta del chip más avanzado de Nvidia a China

Donald Trump confirmó que Nvidia no podrá vender su chip Blackwell en China por ahora, aunque sí consiguió permiso para exportar el H20 con la condición de compartir un porcentaje de las ventas con el gobierno estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que por ahora Nvidia no podrá vender a China su chip más avanzado para inteligencia artificial, el Blackwell, luego de que la empresa consiguió licencia para exportar el H20, pero a cambio tendrá que entregar al gobierno federal un 15 por ciento de las ventas.

Trump comentó que quizá tendrán que hacer otra reunión con el director general de Nvidia, Jensen Huang, para hablar sobre el Blackwell. También mencionó que el gobierno estadounidense podría quedarse con entre el 30 y el 50% de los ingresos que se generen por la venta de ese chip, que es más avanzado que el H20 que ahora Nvidia sí podrá vender en China.

El mandatario minimizó la importancia de que Nvidia haya conseguido otra licencia para vender en China sus chips de inteligencia artificial, que están sujetos a controles por seguridad nacional. Dijo que esos procesadores ya están obsoletos, aunque todavía tienen mercado.

Trump explicó que China ya tiene esos chips, aunque con otro nombre o como combinación de dos versiones diferentes. Mencionó que básicamente están vendiendo un chip viejo, de los que Huawei ya tiene una versión similar que hace lo mismo.

Agregó que no hizo ningún acuerdo para la venta a China del chip más avanzado de Nvidia para IA, el Blackwell, aunque dijo que eso podría pasar en el futuro. Aseguró que ese chip es único en el mundo y que no podrán imitarlo en cinco años.

El miércoles pasado, el director general de Nvidia, Jensen Huang, acordó con Trump en la Casa Blanca entregar al gobierno federal el 15% de las ventas en China del chip H20, un pacto sin precedentes que convierte al gobierno de Estados Unidos prácticamente en socio de estas dos empresas en sus operaciones dentro de ese país.

Dos días después del acuerdo, el Departamento de Comercio comenzó a emitir licencias para la venta de los chips de IA H20 de Nvidia. Se reporta que AMD también se sumó a este acuerdo, según medios estadounidenses.