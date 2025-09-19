Trump y Xi negocian futuro de TikTok en EU

Los mandatarios buscan un acuerdo que permita a la app seguir operando y que al mismo tiempo alivie las tensiones comerciales entre ambas potencias

Donald Trump conversó este viernes con el líder chino Xi Jinping en un intento por finalizar un acuerdo que permita a la red social TikTok seguir operando en el país.

El contacto podría anticipar la posibilidad de una reunión en persona para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra comercial y defina con mayor claridad el rumbo de las relaciones entre las dos principales potencias mundiales.

El mandatario republicano ha mostrado disposición a negociar, en particular sobre la plataforma de videos cortos que enfrenta una prohibición en Estados Unidos si su matriz china no vende la participación mayoritaria.

En junio, ambos líderes ya habían dialogado para reducir tensiones tras las restricciones de Pekín a la exportación de tierras raras, insumos esenciales para productos que van desde teléfonos hasta aviones de combate.

La embajada china en Washington no confirmó un posible encuentro entre los mandatarios, aunque señaló que la diplomacia de alto nivel es clave para dar orientación estratégica a la relación bilateral.

El gobierno estadounidense ha extendido en varias ocasiones el plazo para que la aplicación se desprenda de ByteDance, su empresa matriz, como requisito para continuar operando bajo una ley aprobada el año pasado que busca garantizar la seguridad de los datos y atender preocupaciones de seguridad nacional.

Funcionarios en Washington han insistido en que las raíces y la estructura de propiedad de ByteDance representan un riesgo, al estar sujetas a leyes chinas que obligan a las compañías a entregar información al gobierno. También han expresado preocupación por el algoritmo que determina el contenido mostrado en TikTok.

Autoridades chinas informaron esta semana que se alcanzó un consenso sobre el uso de derechos de propiedad intelectual, incluido el algoritmo, y que ambas partes acordaron designar a un socio encargado de gestionar los datos y la seguridad del contenido de usuarios estadounidenses.

Mientras tanto, legisladores en Washington han subrayado que tanto los datos como el algoritmo deben quedar bajo control estadounidense para cumplir con la ley.

El gobierno de Trump ha mantenido un tono de presión al advertir que la continuidad de las relaciones bilaterales dependerá de que Pekín flexibilice aranceles, sanciones y restricciones a la exportación.

Las tensiones han golpeado con fuerza al sector agrícola estadounidense: entre enero y julio, las exportaciones de productos agrícolas a China cayeron 53% en comparación con el mismo periodo del año pasado, con descensos aún mayores en algunos cultivos como el sorgo, cuyas ventas al mercado chino se redujeron 97%.

Productores de soya también han expresado su preocupación, ya que China, principal comprador extranjero de ese grano, suspendió adquisiciones de la nueva cosecha este año. Representantes del sector agrícola advirtieron que siguen de cerca el resultado de la llamada, aunque mantienen la expectativa de que aún hay tiempo para alcanzar un acuerdo.