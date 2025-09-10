TSMC aumenta 34% sus ingresos en agosto

El fabricante de chips TSMC alcanzó 9,469 millones de euros impulsado por la demanda de semiconductores para inteligencia artificial

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), el mayor fabricante de chips a nivel mundial, registró ingresos por 335,772 millones de dólares taiwaneses (9,469 millones de euros) en agosto, un incremento de 34% frente al mismo mes del año pasado y su segundo mejor resultado mensual, impulsado por la creciente demanda de semiconductores para inteligencia artificial.

La cifra solo quedó por debajo del récord alcanzado en abril, cuando ingresó 349,567 millones de dólares taiwaneses (11,594 millones de dólares, 10,325 millones de euros).

De enero a agosto, la compañía acumuló ingresos por 2,43 billones de dólares taiwaneses (80,900 millones de dólares, 72,000 millones de euros), lo que representa un alza de 37.1% respecto al mismo periodo de 2024.

TSMC fabrica chips utilizados en dispositivos de Apple, Nvidia y AMD, y juega un papel central en la cadena de suministro tecnológica. Su crecimiento ha estado ligado al auge de aplicaciones y equipos de inteligencia artificial, que requieren semiconductores de escala nanométrica para operar.

La empresa, con sede en Hsinchu, alcanzó un beneficio récord de 398,270 millones de dólares taiwaneses (13,521 millones de dólares, 11,629 millones de euros) en el segundo trimestre de este año.

Aunque enfrenta presiones derivadas de la guerra arancelaria iniciada durante la administración de Donald Trump, TSMC quedará exenta del arancel de 100% que Estados Unidos planea aplicar a los semiconductores importados. Esto se debe a sus inversiones por 165,000 millones de dólares en territorio estadounidense y a la planta que ya opera en Arizona.