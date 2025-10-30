TSMC avanza hacia producción de chips de 1.4 nanómetros para impulsar IA

TSMC prevé iniciar la producción en masa en 2028, con una tecnología que será 15% más rápida y consumirá 30% menos energía que la generación anterior

TSMC, el mayor fabricante mundial de semiconductores avanzados, obtuvo los permisos para construir una planta de chips de 1.4 nanómetros en el centro de Taiwán, en medio del auge de las aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial (IA), informó la agencia CNA.

Según la información publicada por la empresa, los chips producidos con procesos de 1.4 nanómetros, también conocidos como tecnología A14, están diseñados para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial al ofrecer un procesamiento más rápido y una mayor eficiencia energética.

La tecnología A14, cuya producción en masa está prevista para 2028, será 15% más rápida con el mismo consumo de energía y ofrecerá el mismo rendimiento con 30% menos de consumo respecto al proceso de 2 nanómetros (tecnología N2), cuya comercialización se espera para finales de este año.

De acuerdo con Wang Chun-chieh, subdirector general de la Oficina del Parque Científico del Centro de Taiwán, la empresa recibió tres permisos de construcción: uno para la fábrica de chips avanzados, otro para una planta suministradora de agua y electricidad, y un tercero para tres edificios de oficinas.

Las nuevas instalaciones, ubicadas en la ciudad de Taichung, generarán un valor de producción anual de 485,700 millones de dólares taiwaneses (unos 15,852 millones de dólares estadounidenses) y crearán cerca de 4,500 empleos, según estimaciones del gobierno local.

TSMC, fabricante de los chips utilizados en los productos más avanzados de Apple, Nvidia y AMD, desempeña un papel clave en la cadena global de suministro tecnológico y se ha beneficiado del auge de la IA, que demanda semiconductores cada vez más pequeños y potentes.

Con sede en Hsinchu, al norte de Taiwán, la compañía reportó beneficios récord de 452,302 millones de dólares taiwaneses (14,762 millones de dólares) en el tercer trimestre, un incremento interanual de 39.1%.

Durante este periodo, los envíos de chips fabricados con procesos de 3 nanómetros representaron 23% de su facturación total, mientras que los de 5 y 7 nanómetros aportaron 37% y 14%, respectivamente.