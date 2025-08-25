TSMC elimina equipos chinos en su producción avanzada de chips

TSMC decidió dejar de usar maquinaria china en sus plantas de 2 nanómetros para evitar posibles sanciones de Estados Unidos

La taiwanesa TSMC, mayor fabricante mundial de chips avanzados para inteligencia artificial, inició la sustitución de equipos chinos en sus líneas de producción más modernas con el fin de evitar sanciones de Estados Unidos, informó Nikkei Asia.

La compañía, con sede en Hsinchu, dejará de emplear herramientas de origen chino en sus plantas de 2 nanómetros, la tecnología más avanzada del sector, cuya producción en masa está prevista para el segundo semestre de este año, según fuentes citadas por el medio.

La decisión responde a la posibilidad de que Washington apruebe una regulación que prohíba a los fabricantes de chips que reciben apoyos financieros del gobierno estadounidense utilizar maquinaria china. Legisladores de ese país impulsan la Ley Chip Equip, que busca impedir a las empresas beneficiadas con subsidios y créditos fiscales comprar equipos a proveedores considerados de riesgo, una referencia que en la industria se interpreta como dirigida a fabricantes chinos.

Hace un año, TSMC ya había iniciado la sustitución de equipos chinos en su tecnología de 3 nanómetros, cuya producción comenzó en 2022, en previsión de que la fabricación de chips avanzados se trasladara a Arizona y para reducir riesgos regulatorios en Estados Unidos, detalló Nikkei Asia.

La compañía aclaró que no comenta rumores de mercado, pero reiteró que su estrategia global de compras se basa en sistemas sólidos de gestión de riesgos y en colaboraciones con distintos proveedores para diversificar su base de suministro.

Expansión en Estados Unidos

TSMC, proveedor clave de Apple y Nvidia y con más del 67% del mercado global de fundición de semiconductores, ha reforzado su presencia en Estados Unidos con el objetivo de atender la demanda local y reducir el impacto de posibles aranceles.

Las inversiones de la firma en Phoenix, Arizona, incluyen seis plantas de fabricación, dos instalaciones de empaquetado avanzado y un centro de investigación y desarrollo, con un valor total de 165 mil millones de dólares.

De acuerdo con su director ejecutivo, C. C. Wei, una vez completadas las seis fábricas, el 30% de la capacidad de 2 nanómetros y de tecnologías más avanzadas estará en territorio estadounidense.

La fabricación de chips nanométricos es crucial para el desarrollo de aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial, que requieren semiconductores más pequeños, eficientes y con mayor densidad.

La medida de TSMC se suma a los esfuerzos de la industria global por ajustar sus cadenas de suministro frente a la creciente incertidumbre geopolítica derivada de la competencia económica entre Estados Unidos y China.