TSMC marca récord de ingresos impulsado por demanda de chips para IA

El fabricante taiwanés TSMC alcanzó ingresos por 11,862 millones de dólares en octubre, su mejor resultado mensual hasta la fecha, con un crecimiento interanual de 16.9%

Los ingresos de TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, alcanzaron 367,473 millones de dólares taiwaneses (11,862 millones de dólares) en octubre, marcando un nuevo récord mensual para la compañía en medio del auge de las aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial (IA).

En un comunicado, la empresa informó que su facturación en octubre aumentó 16.9% respecto al mismo mes de 2024 y fue 11% superior a la registrada en septiembre.

Las ventas de octubre también fueron 5.1% más altas que las de abril, cuando en pleno recrudecimiento de la guerra comercial impulsada por el entonces presidente estadounidense Donald Trump, TSMC alcanzó su anterior récord mensual con 349,567 millones de dólares taiwaneses (11,284 millones de dólares).

Entre enero y octubre, la compañía logró ingresos totales por 3.1 billones de dólares taiwaneses (101,087 millones de dólares), lo que representa un incremento de 33.8% frente a los primeros diez meses de 2024.

Fabricante de los chips utilizados en los productos más avanzados de Apple, Nvidia y AMD, y con un papel clave en la cadena de suministro tecnológica global, TSMC se ha visto favorecida por el auge de la IA, que demanda semiconductores de tamaño cada vez más reducido para su funcionamiento.