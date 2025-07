TSMC reporta ganancias récord de 13,521 mdd

La taiwanesa TSMC reportó una ganancia neta de 398,270 millones de dólares taiwaneses (equivalentes a 13,521 millones de dólares) durante el segundo trimestre de este año, lo que representa un incremento de 60.7 % en comparación con el mismo periodo de 2024, informó este jueves la compañía.

El resultado marca un nuevo récord trimestral para la empresa, con un aumento de 10.2 % respecto a los 361,564 millones de dólares taiwaneses obtenidos entre enero y marzo.

Tradicionalmente, los fabricantes de semiconductores registran menor actividad en la primera mitad del año por la baja en ventas de smartphones. Sin embargo, la fuerte demanda de chips avanzados para inteligencia artificial y cómputo de alto rendimiento impulsó tanto la facturación como las utilidades de TSMC durante los primeros seis meses de 2025.

El mayor fabricante de chips del mundo, indicó en un comunicado que sus ingresos en dólares estadounidenses crecieron 44.4 % entre abril y junio, alcanzando los 30,070 millones de dólares. Esta cifra superó las propias previsiones de TSMC, que iban de 28,400 a 29,200 millones de dólares.

Durante este trimestre, los chips fabricados con tecnología de 3 nanómetros representaron el 24 % de los ingresos, mientras que los de 5 y 7 nanómetros aportaron un 36 % y un 14 %, respectivamente.

El margen neto de ganancia fue de 42.7 %, ligeramente por debajo del 43.1 % registrado entre enero y marzo.

En la Bolsa de Taipéi, las acciones de TSMC cayeron –0.44 % este jueves, cerrando en 1,125 dólares taiwaneses por unidad (unos 38.19 dólares). En lo que va del año, acumulan un avance de +5.63 %, en medio de la incertidumbre por las políticas comerciales de Estados Unidos y la apreciación del dólar taiwanés.

Tensiones por aranceles

TSMC fabrica los chips utilizados en los productos más avanzados de Apple, Nvidia y AMD. Durante el último año y medio, se ha beneficiado del auge de la inteligencia artificial, que requiere procesadores potentes y de tamaño reducido.

Sin embargo, la compañía enfrenta riesgos por la guerra comercial impulsada por el presidente Donald Trump, cuya administración ha propuesto aranceles de hasta 32 % a las importaciones desde Taiwán. También lleva a cabo una investigación sobre el sector de semiconductores que podría derivar en nuevas medidas fiscales.

Durante la asamblea anual de accionistas, realizada el 3 de junio en Hsinchu, el presidente y director general de TSMC, C. C. Wei, advirtió que aranceles del 10 %, 15 % o 20 % podrían tener cierto impacto, aunque no directo, ya que la empresa exporta sus productos y no depende de importaciones.

Wei señaló que esas tarifas podrían encarecer ligeramente los precios, lo que a su vez podría reducir la demanda y afectar el negocio.

Actualmente, dijo, la demanda de chips para IA supera la oferta. Agregó que el negocio de TSMC se encuentra en buen momento y que su única preocupación real sería una recesión económica global.

Según estimaciones de la consultora TrendForce, TSMC cerró el primer trimestre de 2025 con una participación de mercado de +67 % en el segmento global de fundición de semiconductores, muy por encima de sus principales competidoras: la surcoreana Samsung, con 7.7 %, y la china SMIC, con 6 %.