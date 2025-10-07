TSMC se dispara en bolsa tras alianza de AMD con OpenAI

El fabricante de chips taiwanés alcanzó un valor de mercado de 1.56 billones de dólares tras el anuncio del acuerdo entre AMD y OpenAI, consolidando su papel clave en la cadena global de semiconductores.

Las acciones de TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, alcanzaron este martes un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Taipéi, tras el anuncio del acuerdo entre la firma de semiconductores AMD y la empresa de inteligencia artificial OpenAI, creadora de ChatGPT.

Los títulos del gigante taiwanés cerraron la jornada con un alza de 2.5% en el mercado local, llegando a 1,435 dólares taiwaneses (47.24 dólares estadounidenses). En lo que va del año, las acciones de TSMC acumulan un incremento de 34.74% en la bolsa de Taipéi, superando ampliamente el crecimiento del índice Taiex, que ha avanzado 19.18% desde enero.

En la Bolsa de Nueva York, los papeles de TSMC también cerraron el lunes en un nuevo máximo de 302.4 dólares, con una ganancia de 3.47% en la sesión, lo que elevó la capitalización bursátil de la empresa a 1.56 billones de dólares.

Los inversionistas respondieron positivamente al acuerdo entre AMD y OpenAI, mediante el cual AMD suministrará a OpenAI su más reciente generación de chips gráficos de alto rendimiento, además de 6 gigavatios de capacidad de procesamiento para su infraestructura de inteligencia artificial de próxima generación.

AMD también otorgó a OpenAI una garantía que podría permitirle, bajo ciertas condiciones contractuales relacionadas con la implementación de gigavatios, adquirir hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, equivalentes aproximadamente al 10% de la empresa.

El acuerdo representa un impulso significativo para AMD, que el año pasado fue superada por Nvidia, actualmente la compañía más valiosa del mundo gracias a la fuerte demanda de chips gráficos.

TSMC, que fabrica los chips utilizados en los productos más avanzados de Apple, Nvidia y AMD, también se ha visto beneficiada por el auge de las aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial, los cuales requieren semiconductores de gran eficiencia para su funcionamiento.