TSMC sube 35.2% ante récord de ingresos por demanda de chips

TSMC reportó ingresos por 32,449 millones de dólares entre julio y septiembre, beneficiado por la creciente demanda de semiconductores para aplicaciones de inteligencia artificial

Los ingresos de TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, alcanzaron 989,918 millones de dólares taiwaneses (equivalentes a 32,449 millones de dólares) durante el tercer trimestre, lo que representa un incremento anual de 30.3%, impulsado por la fuerte demanda de aplicaciones y dispositivos basados en inteligencia artificial.

De acuerdo con cálculos basados en los reportes mensuales de la empresa, las ventas registradas entre julio y septiembre estuvieron dentro de las previsiones de TSMC, que esperaba ingresos de entre 31,800 y 33,000 millones de dólares para ese periodo.

En un comunicado, la compañía informó que su facturación correspondiente a septiembre fue de 330,980 millones de dólares taiwaneses, alrededor de 10,849 millones de dólares, lo que supone un aumento anual de 31.4% y su tercer mejor resultado mensual en lo que va del año.

Entre enero y septiembre, los ingresos totales de la firma sumaron 2.76 billones de dólares taiwaneses (unos 90,548 millones de dólares), lo que representa un incremento de 36.4% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Con sede en Hsinchu, al norte de Taiwán, TSMC presentará sus resultados financieros del tercer trimestre el próximo 16 de octubre, junto con una actualización de sus perspectivas de negocio para el cierre del año.

La compañía, que fabrica los chips utilizados por Apple, Nvidia y AMD, ocupa una posición clave en la cadena global de suministro tecnológico y se ha visto beneficiada por el auge de la inteligencia artificial, que demanda semiconductores cada vez más pequeños y potentes.

No obstante, enfrenta un panorama incierto debido a la guerra comercial y arancelaria iniciada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya administración investiga las importaciones de semiconductores, una medida que podría derivar en nuevos gravámenes para el sector.

En lo que va del año, las acciones de TSMC que cotizan en la Bolsa de Taipéi acumulan un avance de 35.2%, muy por encima del índice bursátil local Taiex, que ha crecido 19.58% desde enero.