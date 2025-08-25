Turquía domina exportaciones de drones con 65% del mercado mundial

Turquía se consolida como el principal exportador de drones al concentrar el 65% del mercado mundial, impulsado por la compañía Baykar

Turquía concentra actualmente el 65% de las exportaciones globales de vehículos aéreos no tripulados, de acuerdo con Selçuk Bayraktar, presidente de la empresa de defensa Baykar.

El directivo señaló que su compañía representa cerca del 60% de esa participación, con el 90% de sus ingresos provenientes de exportaciones.

Las declaraciones se dieron durante un desfile naval de la Armada turca en el estrecho del Bósforo, celebrado en el marco del Día de la Victoria, conmemoración de la victoria turca sobre Grecia en la batalla de Dumlupinar en 1922.

Bayraktar detalló que Turquía ha exportado drones a 37 países y destacó que los equipos producidos en el país integran tecnología avanzada con costos competitivos, considerando la variedad de cargas útiles y sistemas de municiones que pueden transportar.