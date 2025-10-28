Uber podrá operar en aeropuertos de México tras fallo judicial

Una jueza federal concedió una suspensión definitiva que impide detener a conductores de Uber en zonas federales de aeropuertos mientras se resuelve el juicio de amparo

Uber informó podrá operar en los aeropuertos de México luego de que una jueza federal otorgara una suspensión definitiva a la norma que permitía detener a los conductores que realizaban viajes en estas zonas.

Con esta decisión, las autoridades no podrán detener a los choferes que transporten pasajeros mediante la aplicación dentro de las áreas federales de los aeropuertos mientras se resuelve el juicio de amparo.

Uber manifestó su confianza en que esta medida se mantenga de forma permanente y llamó al Congreso a legislar para fortalecer el ecosistema turístico del país, especialmente ante la próxima celebración del Mundial de Futbol de 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

La compañía señaló que la resolución impacta en los 70 aeropuertos del país, al tiempo que destacó la importancia de permitir que las plataformas digitales operen en estos espacios para mejorar la movilidad y ofrecer una mejor experiencia a los viajeros.

Uber inició operaciones en México en 2013 y actualmente está presente en más de 70 ciudades de 30 estados, con servicios como UberX, Uber Planet, Uber Assist, Uber para Empresas y Uber Eats.