Un insecto inspira robot que camina sobre el agua

El Rhagobot es capaz de desplazarse en superficies acuáticas al imitar los abanicos desplegables de la Rhagovelia, insecto conocido por su agilidad sobre el agua

Investigadores de la Universidad de California en Berkeley desarrollaron un microrrobot inspirado en la Rhagovelia, un insecto que se desplaza sobre el agua gracias a abanicos desplegables en sus patas.

El equipo de investigación descubrió que los abanicos del insecto no dependen exclusivamente de la acción muscular, sino que se activan de manera pasiva al entrar en contacto con el agua. Este mecanismo está impulsado por fuerzas elastocapilares, resultado de la interacción entre la tensión superficial y la flexibilidad del material.

El comportamiento natural del insecto permite realizar giros bruscos en apenas 50 milisegundos y alcanzar velocidades de hasta 120 veces la longitud de su cuerpo por segundo. Estas capacidades inspiraron la creación del Rhagobot, un robot del tamaño de un insecto que integra un ventilador elastocapilar de un miligramo capaz de desplegarse por sí mismo.

El diseño, que requirió más de cinco años de trabajo interdisciplinario, combina biología experimental, física de fluidos e ingeniería de precisión. Las pruebas realizadas confirmaron que el robot mejora el empuje, el frenado y la maniobrabilidad en superficies acuáticas, validando así el potencial de este sistema para futuros desarrollos en robótica bioinspirada.