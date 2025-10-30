Universal firma primer acuerdo de licencias para música con IA

Universal Music Group llegó a un acuerdo con la startup Udio para lanzar en 2025 una plataforma de creación musical con IA entrenada con música autorizada y con licencia

Universal Music Group informó que llegó a un acuerdo de licencias con la startup de generación de música por inteligencia artificial Udio, en la primera alianza de este tipo en la industria, con el objetivo de lanzar una plataforma de creación con IA el próximo año.

Universal y Udio señalaron que la plataforma, que aún no tiene nombre, estará impulsada por tecnología de inteligencia artificial generativa de última generación entrenada con música autorizada y con licencia.

También indicaron que habían resuelto un caso pendiente por infracción de derechos de autor, sin especificar los términos financieros del acuerdo.

El convenio se da en un contexto en el que artistas, desde autores hasta músicos y desarrolladores de videojuegos, temen ser reemplazados por modelos de IA entrenados con décadas de producción creativa humana, mientras que las plataformas de streaming ya reportan un aumento de canciones generadas por computadora.

Empresas de IA, desde OpenAI hasta especialistas musicales como Udio y su competidor Suno, han sido acusadas por grandes discográficas de usar sus canciones para entrenar modelos de inteligencia artificial capaces de producir música que imita a artistas humanos.

Los titulares de derechos han exigido límites más estrictos a las actividades de los desarrolladores de IA, incluyendo transparencia sobre el material fuente utilizado y garantías sobre los ingresos.

Startups ‘participaron en el mayor ejercicio de infracción de derechos de autor que se haya visto’, declaró el mes pasado a AFP John Phelan, director de la Confederación Internacional de Editores de Música (ICMP).

Por su parte, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos presentó en junio de 2024 una demanda contra Udio y Suno.

En contraste, la alianza anunciada este jueves muestra el camino hacia un ‘ecosistema comercial saludable de IA, donde artistas, compositores, discográficas y empresas tecnológicas puedan prosperar’, señaló Lucian Grainge, director de UMG.

Las conversaciones más amplias entre compañías musicales y tecnológicas sobre cómo licenciar obras para IA continúan en curso.