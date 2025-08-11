Videos de odio creados con IA invaden redes sociales

Recientemente, videos generados con inteligencia artificial han llenado las redes sociales con mensajes de odio y violencia contra comunidades LGBTQ2S+, judías, musulmanas y otros grupos

En los últimos meses, contenidos creados con inteligencia artificial han inundado las redes sociales, promoviendo abiertamente la violencia y propagando mensajes de odio contra las comunidades LGBTQ2S+, judías, musulmanas y otros grupos minoritarios.

Expertos y defensores advierten que las leyes no logran seguir el ritmo de esta nueva amenaza digital ni ofrecen una respuesta efectiva para proteger la seguridad pública.

Organizaciones como Egale Canada alertan al Estado sobre el incremento de la desinformación transfóbica y homofóbica, y denuncian que las herramientas de IA se están usando para deshumanizar y desacreditar a personas trans y de género diverso.

El problema no se limita a esta comunidad. Según Canadian Anti-Hate Network, también circulan ampliamente en redes materiales generados con IA que contienen mensajes islamofóbicos, antisemitas y en contra de comunidades del sur de Asia, creando un ambiente que normaliza la violencia contra estos grupos.

Especialistas en derecho digital advierten que la falta de regulación y la ausencia de normas específicas para redes sociales impiden responsabilizar a las plataformas. Proyectos de ley sobre daños en línea y regulación de la IA quedaron pendientes tras la disolución del Parlamento en enero.

El nuevo Ministerio de Inteligencia Artificial e Innovación Digital de Canadá reconoce que las leyes actuales ofrecen protecciones importantes, pero no fueron diseñadas para enfrentar las amenazas de la IA generativa.

Investigadores señalan que, aunque modelos como ChatGPT cuentan con salvaguardas para filtrar contenidos nocivos, en el ámbito de los videos aún faltan mecanismos sólidos.

Recomiendan establecer sistemas de detección y señalización más robustos que permitan retirar este tipo de material de internet lo más rápido posible, así como impulsar la colaboración entre gobiernos, plataformas y desarrolladores de aplicaciones de inteligencia artificial.