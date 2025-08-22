Inicio Apps y Gadgets. vivo lanza su primer visor de Realidad Mixta

vivo Vision Discovery Edition es un visor de Realidad Mixta ligero de 398 gramos con diseño ergonómico, seguimiento ocular de 1.5° y 26 grados de libertad en gestos de los dedos

vivo Vision Discovery Edition

vivo presentó su primer visor de Realidad Mixta (RM), vivo Vision Discovery Edition, desarrollado tras cuatro años de investigación en computación espacial e interacción inmersiva.

El dispositivo combina sensores avanzados, pantallas de alta resolución y procesamiento de imagen optimizado para ofrecer experiencias de RM de uso diario con ergonomía mejorada.

El visor tiene un peso de 398 gramos, un ancho de 83 mm y un grosor de 40 mm, representando una reducción del 26% frente al promedio de la industria.

Su diseño ergonómico incluye cuatro tamaños de sellado y ocho opciones de almohadillas de espuma para un ajuste preciso y comodidad durante sesiones prolongadas o movimientos activos.

vivo Vision Discovery Edition funciona con OringOS Vision, que permite interacciones espaciales mediante gestos naturales y seguimiento ocular de alta precisión. El seguimiento ocular tiene una precisión de 1.5°, mientras que el reconocimiento de gestos de los dedos cuenta con 26 grados de libertad y un rango vertical de 175°, lo que permite controles intuitivos y sensibles.

El visor integra pantallas Dual Micro-OLED con resolución binocular de 8K, cobertura de color DCI-P3 del 94% y precisión de color DeltaE menor a 2. Se ha calibrado el brillo binocular y la consistencia cromática, logrando una diferencia de brillo ≤ 2 nits y una diferencia de color ΔE binocular < 2 para minimizar la fatiga visual.

El dispositivo utiliza la plataforma Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, que ofrece 2.5 veces más rendimiento de GPU y ocho veces más rendimiento de IA en comparación con la generación anterior. Esto permite renderizado de alta velocidad y soporte para aplicaciones de RM complejas.

vivo Vision Discovery Edition admite escenarios de entretenimiento inmersivo, juegos y productividad. Su capacidad de video panorámico y la proyección de pantallas virtuales de hasta 36 metros permiten experiencias visuales amplias y flexibles, desde transmisiones deportivas hasta simulaciones de cine, todo en tiempo real y con alta fidelidad visual.

