vivo lanza su primer visor de Realidad Mixta

vivo Vision Discovery Edition es un visor de Realidad Mixta ligero de 398 gramos con diseño ergonómico, seguimiento ocular de 1.5° y 26 grados de libertad en gestos de los dedos

vivo presentó su primer visor de Realidad Mixta (RM), vivo Vision Discovery Edition, desarrollado tras cuatro años de investigación en computación espacial e interacción inmersiva.

El dispositivo combina sensores avanzados, pantallas de alta resolución y procesamiento de imagen optimizado para ofrecer experiencias de RM de uso diario con ergonomía mejorada.

El visor tiene un peso de 398 gramos, un ancho de 83 mm y un grosor de 40 mm, representando una reducción del 26% frente al promedio de la industria.

Su diseño ergonómico incluye cuatro tamaños de sellado y ocho opciones de almohadillas de espuma para un ajuste preciso y comodidad durante sesiones prolongadas o movimientos activos.

vivo Vision Discovery Edition funciona con OringOS Vision, que permite interacciones espaciales mediante gestos naturales y seguimiento ocular de alta precisión. El seguimiento ocular tiene una precisión de 1.5°, mientras que el reconocimiento de gestos de los dedos cuenta con 26 grados de libertad y un rango vertical de 175°, lo que permite controles intuitivos y sensibles.

El visor integra pantallas Dual Micro-OLED con resolución binocular de 8K, cobertura de color DCI-P3 del 94% y precisión de color DeltaE menor a 2. Se ha calibrado el brillo binocular y la consistencia cromática, logrando una diferencia de brillo ≤ 2 nits y una diferencia de color ΔE binocular < 2 para minimizar la fatiga visual.

El dispositivo utiliza la plataforma Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, que ofrece 2.5 veces más rendimiento de GPU y ocho veces más rendimiento de IA en comparación con la generación anterior. Esto permite renderizado de alta velocidad y soporte para aplicaciones de RM complejas.

vivo Vision Discovery Edition admite escenarios de entretenimiento inmersivo, juegos y productividad. Su capacidad de video panorámico y la proyección de pantallas virtuales de hasta 36 metros permiten experiencias visuales amplias y flexibles, desde transmisiones deportivas hasta simulaciones de cine, todo en tiempo real y con alta fidelidad visual.