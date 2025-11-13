Waymo inicia viajes comerciales en autopistas en EU

Waymo comenzó a operar viajes comerciales en autopistas de Los Ángeles, Phoenix y el área de la Bahía de San Francisco, convirtiéndose en pionera entre las compañías de movilidad autónoma en EU

Waymo inició la operación de viajes en autopistas en Los Ángeles, Phoenix y el área de la Bahía de San Francisco, convirtiéndose en la primera compañía de movilidad con vehículos sin conductor que ofrece este servicio comercial en autopistas.

El plan de expansión contempla incorporar próximamente nuevas rutas en Austin y Atlanta, de acuerdo con un comunicado.

La empresa de transporte autónomo de Alphabet, explicó que la decisión de extender su red a autopistas se basa en el rendimiento comprobado en condiciones reales y en los millones de kilómetros recorridos durante su fase de pruebas. Hasta ahora, su servicio estaba restringido a trayectos urbanos.

Dmitri Dolgov, codirector ejecutivo de Waymo, señaló que la conducción autónoma en autopistas representa un reto técnico complejo: es fácil de aprender, pero muy difícil de perfeccionar debido a las altas velocidades y las condiciones cambiantes del tráfico.

El mercado estadounidense se ha convertido en el principal campo de competencia para la movilidad autónoma, donde también participan empresas como Tesla y Zoox (filial de Amazon). Sin embargo, Waymo mantiene una ventaja tecnológica estimada en al menos dos años respecto a sus principales competidores, según analistas del sector.