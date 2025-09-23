WhatsApp lanza función de traducción de mensajes

La nueva función de WhatsApp permite traducir mensajes en chats individuales, grupos y canales, con opción de traducción automática en conversaciones completas en Android

WhatsApp anunció la incorporación de la traducción de mensajes, una nueva función diseñada para reducir las barreras lingüísticas y facilitar la interacción en tiempo real entre más de 3,000 millones de usuarios en más de 180 países usuarios que hablan distintos idiomas, según explicó la compañía en un comunicado.

La herramienta permite traducir cualquier mensaje recibido con solo mantenerlo presionado y seleccionar la opción Traducir. El usuario puede elegir el idioma de destino o el idioma desde el que se desea traducir, y guardar esas configuraciones para futuras interacciones. Esta funcionalidad está disponible en chats individuales, grupos y actualizaciones de canales.

En dispositivos Android, la experiencia se amplía con la traducción automática de conversaciones completas, de modo que todos los mensajes entrantes de un chat se traduzcan de manera continua y en segundo plano.

En línea con el compromiso de la aplicación con la seguridad, el procesamiento de las traducciones ocurre directamente en el dispositivo del usuario, lo que garantiza que WhatsApp no tenga acceso al contenido de los mensajes.

La implementación comienza hoy de forma gradual para usuarios de Android y iOS. Inicialmente, los usuarios de Android podrán acceder a traducciones en seis idiomas: inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. En el caso de iPhone, la función estará disponible en más de 19 idiomas desde su lanzamiento.

Con esta actualización, WhatsApp busca ofrecer una experiencia de mensajería más inclusiva, fomentando la conexión entre comunidades y facilitando la comunicación sin importar las diferencias de idioma.