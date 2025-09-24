WhatsApp lidera consumo de medios en México con 12.4%

En México, WhatsApp concentra 12.4%, Facebook 11% y YouTube 10.7% del consumo de información, mientras que los periódicos impresos y digitales apenas alcanzan 3% y 4.3% respectivamente

En México, los periódicos impresos representan 3% y los digitales 4.3% del consumo de información, manteniéndose en los últimos lugares frente al dominio de las plataformas digitales.

WhatsApp concentra 12.4%, Facebook 11% y YouTube 10.7%, consolidándose como los principales canales de acceso a noticias y contenidos.

La televisión aún conserva un papel relevante con 9.7%, sobre todo entre audiencias intergeneracionales y de mayor edad. Paralelamente, TikTok alcanza 9.4% e Instagram 9%, posicionándose como fuentes confiables de información más allá del entretenimiento, gracias a su inmediatez y formato visual.

En materia de desinformación, 83% de los encuestados reconoció haber estado expuesto a noticias falsas en los últimos seis meses, aunque únicamente 52% de ellos afirmó denunciarlas o marcarlas para identificarlas.

Estos resultados corresponden a la Encuesta Internacional al Consumidor 2025, elaborada por la agencia MARCO en siete países (España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, México y Brasil) con la participación de más de 4,500 consumidores, cuyo objetivo es analizar hábitos de consumo de medios, percepciones sobre la desinformación y tendencias en comunicación global.