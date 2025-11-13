xAI recauda 15,000 mdd para expandir su infraestructura de IA

xAI recaudó 15,000 millones de dólares de inversionistas, que se destinarán principalmente a adquirir unidades de procesamiento gráfico para sus centros de datos de alto consumo energético

La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, logró recaudar 15,000 millones de dólares de inversionistas, según CNBC. Gran parte de este capital se destinará a la adquisición de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para alimentar los centros de datos de la compañía, que están equipados con miles de chips de IA y requieren un alto consumo energético,

Esta nueva inyección de fondos se suma a los 10,000 millones de dólares de la ronda anunciada en septiembre, que valoraba a la startup en 200,000 millones de dólares,

xAI se une a otras empresas de inteligencia artificial que este año han alcanzado valoraciones millonarias, En septiembre, Anthropic cerró una ronda de 13,000 millones de dólares, triplicando su valoración de marzo, OpenAI, por su parte, vendió acciones por 6,600 millones de dólares en octubre, alcanzando una valoración de 500,000 millones de dólares,

Además, xAI adquirió la red social X de Musk mediante un intercambio de acciones que valoró la plataforma en 33,000 millones de dólares.