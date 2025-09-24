Xiaomi lanza la Serie 15T con cámaras Leica y procesadores de última generación

La Serie Xiaomi 15T incluye los modelos 15T y 15T Pro con cámaras de 50 MP, telefoto 5x Pro, grabación en 4K HDR10+ y 8K, además de procesadores MediaTek Dimensity 8400-Ultra y 9400+

Xiaomi lanza la Serie 15T con cámaras Leica y procesadores de última...

Xiaomi presentó globalmente la Serie Xiaomi 15T, compuesta por los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, junto con nuevos dispositivos de su ecosistema inteligente, que incluyen Xiaomi Watch S4, audífonos Xiaomi OpenWear Stereo Pro, serie REDMI Pad 2 Pro y Xiaomi Pad Mini.

La Serie Xiaomi 15T incorpora un sistema de cámaras desarrollado con Leica. El equipo cuenta con cámara principal de 50 megapíxeles con lente Summilux ƒ/1.7, ultra gran angular y telefoto. Incluye apertura ƒ/1.62, sensor Light Fusion 900 y cámara Leica Telefoto 5x Pro con zoom de hasta 20x, con distancias focales de 15 mm a 230 mm.

El motor fotográfico Xiaomi AISP 2.0 procesa imágenes para retratos más naturales, mayor fidelidad de color y efectos bokeh. Los modos Master Portrait y street photography Leica permiten control de apertura, distancia focal y accesos directos a distancias icónicas, incluida la de 135 mm en el modelo Pro.

En video, ambos dispositivos graban en 4K HDR10+, mientras que el 15T Pro permite 4K a 120 fps, 8K y soporte para 10-bit Log con LUT.

La Serie estrena Xiaomi HyperOS 3, con multitarea optimizada, arranque de aplicaciones más rápido e integración de HyperAI para productividad y conectividad con otros dispositivos.

La pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas tiene resolución 1.5K y brillo máximo de 3200 nits, con tasa de refresco de 144 Hz en el 15T Pro y 120 Hz en el 15T. El 15T Pro utiliza la tecnología LIPO para biseles ultradelgados, mientras que el 15T ofrece atenuación PWM de 3840 Hz.

Ambos modelos incluyen batería de 5500 mAh, con carga HyperCharge de 90 W y 50 W inalámbrica en el 15T Pro, y 67 W en el 15T. Están equipados con los procesadores MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm) y Dimensity 8400-Ultra (4 nm), con sistema de enfriamiento Xiaomi 3D IceLoop.

El diseño integra parte trasera de fibra de vidrio, resistencia IP68 y colores Negro, Gris y Oro Rosa en el 15T, y Negro, Gris y Oro Moca en el 15T Pro, que añade marco de aleación de aluminio 6M13.

El ecosistema Xiaomi incluye el Xiaomi Watch S4, audífonos OpenWear Stereo Pro, REDMI Pad 2 Pro y Xiaomi Pad Mini, todos con integración bajo HyperOS para interoperabilidad, manejo de datos de salud, audio y productividad ligera.