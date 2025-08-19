Xiaomi llegará a Europa con autos eléctricos en 2027

Xiaomi entregó 81,302 vehículos en el segundo trimestre de 2025, con un aumento de 197.7% interanual y un beneficio neto ajustado que creció 75.4%

Xiaomi anunció que comenzará a vender sus vehículos eléctricos en Europa a partir de 2027, informó su presidente Lu Weibing tras la presentación de los resultados del segundo trimestre de 2025.

En ese periodo, la compañía entregó 81,302 automóviles, lo que representó un incremento interanual de 197.7%, mientras que los ingresos de su división de vehículos eléctricos se triplicaron hasta 20,600 millones de yuanes (2,869 millones de dólares).

Xiaomi destacó que su nuevo modelo YU7, lanzado en junio, registró una demanda récord con 240,000 pedidos confirmados en sus primeras 18 horas en el mercado.

De acuerdo con Lu, aunque el negocio automotriz redujo sus pérdidas a 300 millones de yuanes (42 millones de dólares) en el segundo trimestre, la compañía todavía acumula fuertes inversiones y no prevé beneficios sostenidos en el corto plazo.

En el mismo trimestre, la empresa alcanzó ingresos totales por 116,000 millones de yuanes (16,158 millones de dólares), un 30.5% más que en 2024, mientras que el beneficio neto ajustado fue de 10,800 millones de yuanes (1,504 millones de dólares), un aumento de 75.4% respecto al año anterior.

La firma prevé cerrar 2025 con un crecimiento de ingresos superior al 30%, impulsada por la expansión de su negocio de vehículos eléctricos y la consolidación de su presencia en el mercado global de teléfonos inteligentes.