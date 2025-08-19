Xiaomi reporta ingresos trimestrales de 16,124 mdd

Los ingresos de Xiaomi para el segundo trimestre crecieron 30.5% interanual, mientras la utilidad neta ajustada se disparó 75.4%

Xiaomi Corporation presentó sus resultados consolidados no auditados correspondientes al segundo trimestre de 2025.

Los ingresos del grupo alcanzaron 16,124 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 30.5% interanual y marca el tercer trimestre consecutivo por encima de los 13,900 millones de dólares.

La utilidad neta ajustada se disparó 75.4% hasta 1,501 millones de dólares, superando por segundo trimestre seguido la barrera de los 1,500 millones, reflejando resiliencia y crecimiento sostenido sobre bases sólidas.

Guiada por la estrategia de ecosistema inteligente Human x Car x Home, Xiaomi impulsó sus tres negocios principales: smartphones, vehículos eléctricos inteligentes y electrodomésticos conectados.

El segmento de smartphones generó 6,325 millones de dólares, con envíos globales de 42.4 millones de unidades y ocho trimestres consecutivos de crecimiento interanual, manteniendo a Xiaomi en el top tres mundial durante 20 trimestres seguidos.

El segmento de IoT y productos de estilo de vida alcanzó 5,379 millones de dólares, con un aumento de 44.7% impulsado por un crecimiento de 66.2% en electrodomésticos inteligentes.

Los vehículos eléctricos inteligentes y nuevas iniciativas reportaron ingresos de 2,960 millones de dólares, un incremento de 234%, con ventas de EV superando por primera vez los 2,800 millones de dólares.

La estrategia de premiumización se reflejó en los smartphones, donde los dispositivos con precio igual o superior a 3,000 RMB (≈417 dólares) representaron 27.6% de las ventas en China continental, un aumento de 5.5 puntos porcentuales interanual.

En el segmento de 4,000–5,000 RMB (≈556–695 dólares), la participación creció 4.5 puntos hasta 24.7%, consolidando el primer puesto doméstico, mientras que en el rango de 5,000–6,000 RMB (≈695–834 dólares) la cuota llegó a 15.4%, con un incremento de 6.5 puntos.

En vehículos eléctricos, Xiaomi entregó 81,302 unidades en el trimestre, alcanzando más de 157,000 en el primer semestre y superando 300,000 desde el lanzamiento. La pérdida operativa se redujo a 42 millones de dólares y la compañía espera alcanzar el punto de equilibrio en la segunda mitad del año, con 335 centros de venta en 92 ciudades de China continental.

El segmento de IoT y estilo de vida mantuvo ingresos récord de 5,379 millones de dólares y un margen bruto de 22.5%, con un desempeño destacado en aires acondicionados, refrigeradores y lavadoras.

Los envíos de tablets crecieron 42.3%, mientras que los auriculares TWS posicionaron a Xiaomi como segundo global y primero en China.

La plataforma AIoT alcanzó 989.1 millones de dispositivos conectados, con 20.5 millones de usuarios con cinco o más dispositivos y 113.1 millones de usuarios activos mensuales en Mi Home, mientras que el asistente de IA registró 153.2 millones de usuarios activos mensuales.

En servicios de internet, los ingresos llegaron a 1,264 millones de dólares, con un margen bruto de 75.4%, mientras que los usuarios activos mensuales globales sumaron 731.2 millones y 184.8 millones en China continental.

La inversión en I+D alcanzó un récord de 1,084 millones de dólares, con un aumento de 41.2%, y el equipo de investigación creció a 22,641 empleados.

Xiaomi lanzó su chip propio de 3nm, XRING O1, convirtiéndose en la cuarta compañía mundial y primera en China continental capaz de desarrollar de manera independiente un chip de este nivel. Se presentaron además dispositivos insignia como el Xiaomi 15S Pro y las tablets OLED Xiaomi Pad 7 Ultra y 7S Pro, junto con avances en modelos de lenguaje de gran escala y razonamiento de audio.