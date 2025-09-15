Xiaomi salta a la serie 17 para competir frente al iPhone

Xiaomi omitió la serie 16 y alinea su nueva gama con el iPhone 17, reforzando su estrategia en el segmento premium con un posicionamiento directo en la gama alta con los modelos Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi confirmó que su próxima gama de teléfonos inteligentes llevará el nombre de Xiaomi 17, omitiendo el número 16 con el objetivo de alinearse directamente con el iPhone 17 de Apple y reforzar su posicionamiento en la gama alta.

La nueva serie se presentará este mes e incluirá tres modelos: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max. Todos ellos debutarán con el procesador Snapdragon 8 de quinta generación de Qualcomm, marcando un avance intergeneracional en comparación con la familia previa de dispositivos.

El Xiaomi 17 será el modelo base, definido por la compañía como el estándar más potente de su historia, mientras que el 17 Pro está orientado a la fotografía en un formato compacto y el 17 Pro Max se plantea como el dispositivo insignia en capacidades de imagen.

El fabricante mantendrá los precios de la generación anterior pese a la integración de nuevas especificaciones. El lanzamiento se enmarca en la estrategia de gama premium que Xiaomi implementó hace cinco años y que ha implicado una inversión acumulada de más de 100,000 millones de yuanes (14,044 millones de dólares). La compañía proyecta duplicar esa cifra en el próximo lustro.

La decisión de saltar al número 17 ha generado debate en redes sociales chinas, con opiniones divididas entre quienes lo consideran una imitación de Apple y quienes lo interpretan como una forma de intensificar la competencia en un mercado global en desaceleración.

El movimiento coincide con la reciente llegada del iPhone 17, cuyos modelos Pro mantienen precios del año pasado pese a los aranceles en Estados Unidos e incorporan un rediseño con nuevas funciones de cámara.

Para Xiaomi, la serie 17 representa un paso estratégico en la consolidación de su presencia en el segmento premium. La firma ya había introducido chips propios en generaciones anteriores, pero en esta ocasión apuesta por el último procesador de Qualcomm como respuesta directa a Apple.

En el segundo trimestre de 2025, Xiaomi incrementó su beneficio neto un 75% interanual, alcanzando los 10,800 millones de yuanes (1,288 millones de euros), impulsada por su negocio de vehículos eléctricos y el buen desempeño en smartphones. Según IDC, ocupa el segundo puesto en ventas en Europa y lidera el mercado del sudeste asiático, mientras que Huawei encabeza las ventas en China.