YouTube apuesta por la IA como clave para crear contenido

YouTube presentó más de 30 herramientas con IA para mejorar la creación de contenido y reforzar su ventaja sobre Disney en ingresos y audiencia

Con 2.7 mil millones de usuarios, incluidos artistas como la cantante británica Dua Lipa que comparte contenido de nivel profesional, YouTube se ha consolidado como la plataforma más popular para ver televisión en Estados Unidos y se espera que este año supere los ingresos de Disney en medios.

Durante su evento anual de lanzamiento de productos, ejecutivos de YouTube —plataforma propiedad de Google— presentaron su visión para dominar la industria en las próximas décadas: la inteligencia artificial. Las herramientas basadas en IA, que permiten reinventar la producción o generar contenido totalmente nuevo, representan un cambio que Hollywood había resistido durante la huelga de 2023.

El CEO de la compañía, Neal Mohan, rechazó la idea de que la rápida expansión de la IA sustituya a los creadores. Explicó que estas tecnologías están diseñadas para facilitar la creación de contenido, no para definir el futuro del entretenimiento.

Con el respaldo financiero de Google y su experiencia en IA, YouTube ha ampliado su ventaja frente a Disney, que dominó el mercado durante gran parte de 2024. Según datos de Nielsen, en julio YouTube capturó 13.4 por ciento de la audiencia televisiva en Estados Unidos, frente al 9.4 por ciento de Disney.

Analistas de Moffett Nathanson estiman que los ingresos de YouTube este año también superarán a los de Disney, que en 2024 reportó casi 60 mil millones de dólares en medios. Aunque Alphabet no desglosa regularmente los ingresos de YouTube, informó que la combinación de publicidad y suscripciones superó los 50 mil millones de dólares en los cuatro trimestres que terminaron en septiembre de 2024.

Algunos creadores con más de 16 millones de suscriptores han ocupado el lugar de conductores de programas nocturnos cuya audiencia se ha reducido. En varios casos, su número de seguidores rivaliza con el de estrellas de Hollywood en redes sociales, confirmando su atractivo para una nueva generación de consumidores de medios.

Mohan destacó que YouTube ha pagado más de 100 mil millones de dólares a creadores de contenido en los últimos cuatro años. Parte de esos ingresos se reinvierte en estudios de producción al estilo de Hollywood, lo que ha permitido elevar la calidad de los videos.

Este año la compañía triplicó el número de nuevas funciones presentadas respecto al evento anterior. Más de 30 de estas herramientas incorporan IA para mejorar la producción o generar contenido, desde enlaces automáticos de compra en videos hasta editores rápidos para cortes iniciales, clips generados por IA para acompañar podcast de solo audio y un generador de canciones a partir de texto hablado.

Amjad Hanif, vicepresidente de YouTube a cargo de productos para creadores, explicó a Reuters que la rapidez en el desarrollo de estas funciones se debe en parte a que el propio personal de la plataforma las utiliza internamente, lo que acelera la creación de nuevas ideas.