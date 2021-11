YouTube dejará de mostrar públicamente el número de 'no me gusta' en los videos

YouTube ocultará los ‘no me gusta’

YouTube dejará de mostrar públicamente el número de ‘no me gusta’, aunque el botón no desaparecerá, un cambio que empezará a implementar gradualmente a partir de hoy.

El sitio web tomó la decisión después de un experimento realizado hace unos meses con dicho botón para comprobar si determinados cambios podrían ayudar a proteger mejor a los creadores frente al acoso y reducir los ataques que organizan algunos usuarios para aumentar el número de no me gusta en algunos videos.

En el experimento, la plataforma probó a ocultar el número de ‘no me gusta’ recibidos, aunque los usuarios podían seguir viendo y usando el botón, y observaron que, al no poder ver esa cifra, se usaba menos el botón para aumentar el número de ‘no me gusta’ de un vídeo.

‘En resumen, detectamos una disminución del uso de dicho botón con la intención de atacar a un creador’, apuntó la compañía.

Además, YouTube había recibido comentarios por parte de creadores pequeños o recién llegados indicando que sufrían injustamente estos comportamientos y los datos del experimento confirmaron que, en efecto, este tipo de prácticas afectan en mayor proporción a estos canales.

Los creadores podrán seguir consultando su número exacto de ‘no me gusta’ en YouTube Studio, junto con las demás métricas, para conocer el rendimiento de su contenido.

Por su parte, los usuarios podrán seguir utilizando ese botón para, entre otros, indicar a los creadores qué les ha parecido un vídeo de forma privada.

‘Somos conscientes de que quizás no todos los usuarios estén de acuerdo con esta medida, pero creemos que beneficia a la plataforma en su conjunto’.

‘Queremos crear un espacio inclusivo y respetuoso en el que los creadores tengan la oportunidad de prosperar y sientan confianza para expresar sus ideas. Esta es solo una de las muchas medidas que estamos tomando para seguir protegiendo a los creadores frente al acoso’, destacó la compañía.