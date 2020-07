Zoom lanza nuevo dispositivo para videoconferencias

Zoom for Home es un dispositivo de 27 pulgadas que incluye 3 cámaras gran angular y 8 micrófonos

Zoom presentó hoy el nuevo dispositivo Zoom for Home para videoconferencias en casa, con la idea de facilitar el trabajo remoto que los empleados llevan a cabo en estos tiempos de confinamiento.

Zoom for Home – DTEN ME, es un dispositivo todo en uno de 27 pulgadas que incluye tres cámaras gran angular integradas para video de alta resolución; una matriz de 8 micrófonos para un audio nítido en reuniones y llamadas telefónicas, y una pantalla táctil ultra sensible para compartir pantalla interactiva, pizarra, apuntes y propuestas.

Principales características

Mejora la experiencia de Zoom

Es posible iniciar sesión en un dispositivo compatible con Zoom for Home con una cuenta de usuario de Zoom para crear experiencias inmersivas de oficina sin licencias adicionales (Zoom for Home está disponible con todas las licencias de Zoom Meeting, incluido Basic).

Siempre listo

Facilita reuniones ad-hoc o programadas, así como atender y recibir llamadas telefónicas y colaborar virtualmente con el intercambio de contenido y apuntes.

Personalización

Se sincroniza con el calendario, el estado, la configuración de la reunión y el teléfono del usuario para una experiencia de comunicación unificada integrada de video primero.

Opciones de administración flexibles

Los dispositivos Zoom for Home se pueden configurar para que el equipo de TI los administren de forma remota a través del Portal de administración o pueden ser autoadministrados por el usuario final.

Diseño Zoom for Home

Garantiza que el hardware sea una solución especialmente diseñada y tenga un precio accesible para la configuración de una oficina en el hogar.

Zoom for Home – DTEN ME está disponible sobre pedido a un precio de 599 dólares en Estados Unidos. El envío será en agosto del presente año.