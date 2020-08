Zoom llegará a Amazon Echo Show y Google Nest Hub Max

Zoom anunció que la funcionalidad Zoom for Home estará disponivble en pantallas inteligentes como Amazon Echo Show, Portal de Facebook y Google Nest Hub Max, con lo que se amplían sus capacidades en los entorno de trabajo.

Se espera que Zoom on Portal esté disponible en septiembre; y Zoom on Echo Show y Zoom en pantallas inteligentes habilitadas como asistentes, incluido Google Nest Hub Max, estén disponibles para el final del año.

Como parte de Zoom for Home, los usuarios de Zoom Meeting podrán extender el calendario integrado y el video y audio HD para Zoom Meetings en las pantallas inteligentes.

Según un estudio reciente de Morning Consult, Working from Home & The Future of Work, la cantidad de adultos que trabajan desde casa se ha triplicado desde antes del COVID y un tercio desea mejorar su configuración de trabajo desde casa si su empresa lo apoya.

Además, una encuesta reciente de Gartner entre directivos de empresas indicó que el 47% tiene la intención de permitir que los empleados trabajen de forma remota a tiempo completo en el futuro.

Zoom on Portal

Estará disponible en septiembre y permitirá a los clientes usar un dispositivo que se integra en su hogar y brinda comunicación cara a cara y pizarra digital con un solo toque para todas sus reuniones de Zoom.

Además, la cámara inteligente de Portal ayuda automáticamente a mantener al usuario en el marco para videollamadas inmersivas con colegas y familiares.

Zoom on Portal estará disponible en Portal Mini, Portal y Portal + con soporte para Portal TV en el futuro.

Zoom on Amazon Echo Show

Los usuarios del asistente virtual Alexa pronto podrán unirse a las videoconferencias de Zoom desde determinados dispositivos Echo Show con solo decir: ‘Alexa, únete a mi reunión de Zoom’.

Y, si se tiene vinculado el calendario en la aplicación Alexa, esta iniciará automáticamente la reunión programada con las manos libres sin necesidad de indicar el ID de reunión o la contraseña.

Zoom se implementará en los dispositivos Amazon Echo Show en Estados Unidos a finales de este año, comenzando con Echo Show 8.

Zoom on Google Nest Hub Max

Esta funcionalidad ampliará las capacidades de las videoconferencias de Zoom nativas de alta calidad al dispositivo. Totalmente integrado con Google Calendar y Google Assistant, los clientes podrán disfrutar de controles de manos libres con comandos como: ‘Ok Google, únete a mi próxima reunión’.

Está programado que Zoom llegue a las pantallas inteligentes habilitadas para el asistente, incluido Nest Hub Max, para fin de año.