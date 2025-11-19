Zoox inicia viajes gratuitos en San Francisco con sus robotaxis autónomos

Los vehículos totalmente autónomos de Zoox no cuentan con volante ni pedales, y permiten a los usuarios comunicarse con la compañía mediante la app o una pantalla integrada en el vehículo

Zoox, la empresa de robotaxis propiedad de Amazon, anunció que comenzó a ofrecer viajes gratuitos a usuarios en San Francisco, California, como parte de la expansión de su servicio, el cual opera desde septiembre en Las Vegas, Nevada.

Para usar este servicio de transporte, que por ahora es gratuito, los usuarios deben registrarse en el programa Zoox Explores.

Debido a que los vehículos son totalmente autónomos y no cuentan con personal a bordo, los usuarios pueden comunicarse con la compañía antes, durante o después del viaje mediante la aplicación de Zoox o mediante una pantalla instalada dentro del vehículo.

Los robotaxis de Zoox no tienen volante ni pedales de aceleración o frenado. Su diseño es rectangular, sin distinción visual entre la parte frontal y la trasera, y cuenta con dos áreas de asientos.

Desde septiembre, la empresa ofrece viajes gratuitos en el famoso Strip de Las Vegas y zonas aledañas mientras espera obtener la aprobación regulatoria para operar un servicio de pago.

Fundada en 2014, la compañía fue adquirida por Amazon en 2020 por 1,300 millones de dólares.

Con la llegada del servicio de Zoox a California, Amazon acelera su apuesta en un sector cada vez más competitivo, encabezado por Waymo, la división de transporte autónomo de Alphabet, que anunció este martes que sus robotaxis comenzarán a circular en Miami, Dallas, Houston, San Antonio y Orlando antes de iniciar operaciones con pasajeros en 2026.

Otro competidor relevante es Tesla, que inició en julio un programa limitado de pruebas de su servicio de robotaxis utilizando vehículos Model Y con un supervisor a bordo.