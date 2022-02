Zuckerberg llama a sus empleados ‘metamates’

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, dio a conocer una lista de principios para el trabajo en esta plataforma, en la que llama a sus empleados ‘metamates’.

El fundador de Facebook, que cambió su nombre en diciembre para reflejar un nuevo enfoque en el llamado metaverso, expuso su visión de la cultura interna en un memorando para empleados que compartió el martes.

‘Se trata del sentido de responsabilidad que tenemos por nuestro éxito colectivo y entre nosotros como compañeros de equipo’, escribió Zuckerberg.

Se mantiene el lema familiar de ‘Move Fast’, junto con ‘Build Awesome Things’, ‘Live In the Future’, ‘Focus on Long-Term Impact’ y ‘Be Direct and Respect Your Colleagues’.

El director ejecutivo de Meta dijo que ahora es una empresa distribuida y destacó su interés internacional al decir que seguirán contratando en todo el mundo.

Su publicación generó una mezcla de entusiasmo y burlas en línea. Algunos usuarios de redes sociales señalaron que el lema pone primero a la empresa y al último al trabajador. Otros aplaudieron los comentarios del multimillonario.

Meta ha resistido una sucesión de golpes a su imagen pública en los últimos tiempos, después de que la denunciante Frances Haugen encendiera el debate sobre si la compañía priorizaba las ganancias sobre la responsabilidad social.

Este mes, la empresa matriz de Facebook perdió alrededor de 251,300 millones de dólares de valor de mercado, después de revelar resultados financieros decepcionantes; esto es, la mayor pérdida de valor de mercado para cualquier empresa de Estados Unidos en la historia.