5 razones para utilizar una VPN

Conectarse a una red pública de Internet es un hábito peligroso que casi una cuarta parte (21%) de los mexicanos tienen, exponiendo sin saberlo su privacidad, datos personales y poniendo en riesgo incluso las redes corporativas de sus trabajos.

Según un informe de, a la mayoría de los usuarios de América Latina les preocupa su seguridad, pero muchos han pasado por alto una herramienta necesaria para mantener una conexión segura al navegar en Internet: la. Solo elde ellos la utiliza para proteger su privacidad en línea.

¿Qué es una VPN?

Básicamente, una VPN (Red Privada Virtual) es una herramienta que protege a los usuarios de todas las amenazas presentes en redes públicas, ya sea en una cafetería, aeropuerto o en puntos de acceso públicos que solicitan datos personales, como ocurre en algunas ciudades de la región.

Además, una VPN cifra el tráfico de Internet en tiempo real y oculta la identidad en línea del usuario, dificultando a terceros el seguimiento de las actividades en línea y el robo de datos.

Esta red privada es crucial para salvaguardar la privacidad en la era digital y se ha convertido en un gran desafío para los usuarios.

Cada vez más datos personales se almacenan en línea, y los servicios buscan acceder a información personal, como publicaciones en redes sociales, historiales de navegación o plataformas de streaming, para conocer los intereses y hábitos de consumo.

Sin embargo, el análisis de la Evolución de las amenazas informáticas en el primer trimestre de 2023 de Kaspersky advierte que esta información recopilada no solo es valiosa para las empresas legítimas, sino también para los ciberdelincuentes.

Si estos obtienen dicha información, pueden utilizarla para falsificar cuentas en línea o enviar correos electrónicos fraudulentos, poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Por ejemplo, en América Latina, menos de la mitad de los usuarios (42%) niega el acceso de su ubicación a sus smartphones y navegadores, según cifras de la compañía.

‘Sin duda, una de las mejores formas en las que los usuarios pueden protegerse es utilizando una VPN. Esta les proporciona una capa adicional de privacidad y seguridad al cifrar su tráfico de Internet y ocultar sus direcciones IP. De esta manera, es más difícil para los hackers, ciberdelincuentes y otros terceros interceptar o espiar sus actividades en línea, como los pagos que realizan, los sitios web que visitan o los datos que envían y reciben’, en opinión Fabiano Tricarico, director general de productos de consumo para América en Kaspersky.

5 razones por las cuales deberías utilizar una VPN

1. Oculta tu ubicación virtual

Al utilizar esta herramienta, las páginas web que visitas ven la dirección y la ubicación de la IP del servidor VPN, no la tuya, lo que significa que tu ubicación real no puede ser determinada. Además, en su mayoría, los proveedores de servicios VPN no guardan registros de tus actividades, lo que significa que cualquier rastro tuyo permanece oculto de forma permanente.

2. Acceso a contenido regional

A menudo, los servicios y sitios web tienen contenido que solo puede ser visto desde ciertas partes del mundo. Las conexiones estándar utilizan servidores locales en tu país para determinar tu ubicación, lo que te impide acceder a contenido internacional desde tu hogar. Gracias a una VPN, puedes cambiar a un servidor en otro país y así cambiar tu ubicación, lo que te permitirá ver series o películas desde cualquier lugar.

3. Transferencia segura de datos en redes privadas

Si trabajas de forma remota, es posible que necesites acceder a archivos importantes en la red de tu empresa. Por motivos de seguridad, este tipo de información requiere una conexión segura, por lo que una VPN será tu gran aliada gracias a sus métodos de cifrado y la posibilidad de establecer conexiones con servidores privados, lo que reduce el riesgo de filtración de datos.

4. Conexión segura a redes de Internet públicas

Si necesitas utilizar una red pública de Wi-Fi, es importante utilizar una VPN para cifrar el intercambio de información a través de los dispositivos conectados. Aunque el acceso a Internet en espacios públicos puede parecer una buena opción, también lo es para los ciberdelincuentes, ya que estos puntos de acceso suelen tener poca protección, lo que les permite interceptar el tráfico de la red y obtener tus datos.

5. Navegación rápida

Con una VPN, podrás realizar tus actividades en línea de manera segura, ya sea trabajar, jugar, hacer compras o ver películas en línea. Hay soluciones que garantizan una gran velocidad en diferentes servidores. Por ejemplo, Kaspersky VPN Secure Connection es ideal cuando se trata de jugar en línea y conectarse a tus plataformas de streaming.