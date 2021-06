Amazon Pharmacy ofrecerá recetas para dolencias comunes

Amazon ofrecerá recetas de seis meses a partir de seis dólares en medicamentos para dolencias comunes, en el más reciente esfuerzo de la compañía para atraer más personas a comprar medicamentos en línea en vez de farmacias o supermercados.

La mayoría de las compañías de seguros en Estados Unidos no cubren las recetas de seis meses, por lo que la oferta se dirige tanto a personas que no tienen seguro como a las que están aseguradas, pero aún no pagan en efectivo debido a los altos costos de desembolso directo de las recetas asociadas con sus planes.

Amazon ha estado tratando de avanzar en un mercado de medicamentos recetados en Estados Unidos con valor de 360,000 millones desde que adquirió la farmacia en línea PillPack en 2018, lo que amenaza a los titulares de la industria CVS Health Corp y Walgreens Boots Alliance.

PillPack se dirigió a los consumidores que toman múltiples medicamentos, simplificando su régimen al enviar medicinas en paquetes diarios.

La nueva oferta de Amazon Pharmacy está dirigida a los consumidores que toman solo una o dos píldoras diarias para controlar dolencias comunes como la presión arterial arterial alta y la diabetes.

Los suscriptores de Amazon Prime, que pagan por descuentos de entrega y otros beneficios, podrán obtener recetas de seis meses por seis dólares en medicamentos como amlodiplina para la presión alta y Simvastatina para el colesterol alto.

Amazon puede comprar el medicamento a granel con descuento y realizar dos entregas anuales al cliente, utilizando los ahorros para reducir costos, dijo el presidente de Amazon Pharmacy T.J. Parker. ‘Queremos surtir una receta tan fácil como comprar en Amazon’, comentó.

El impulso de la compañía hacia los medicamentos recetados sigue a los minoristas Walmart, Kroger y Costco, que utilizan medicamentos con descuento para los clientes que siguen llegando sus tiendas, donde es probable que realicen otras compras.

El lunes, Walmart dijo que ofrecería a los miembros de su servicio de entrega en línea descuentos para medicamentos comúnmente recetados.