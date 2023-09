Amazon y Meta buscan poner fin al trabajo remoto

Grandes empresas tecnológicas estadounidenses como Amazon y Meta han decidido poner fin al trabajo remoto y están exigiendo a sus empleados que regresen a sus oficinas al menos tres días a la semana.

Esta semana entró en vigor una normativa que requiere que los empleados de Meta (la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) trabajen desde las oficinas de la empresa al menos tres días a la semana.

Este cambio representa una ruptura con la ‘nueva normalidad’ que se había establecido durante la pandemia.

En junio de 2021, Meta, al igual que muchas otras empresas, había ampliado su política de trabajo remoto para todos sus empleados a tiempo completo debido a la situación de emergencia sanitaria.

En ese momento, Mark Zuckerberg, director ejecutivo y fundador de Facebook, expresó su optimismo sobre la viabilidad del trabajo remoto a gran escala gracias a las mejoras en las videoconferencias y la realidad virtual.

Sin embargo, desde entonces, muchas de las grandes empresas tecnológicas, como Amazon y Alphabet (la empresa matriz de Google), han revertido sus políticas sobre el trabajo remoto.

A finales de agosto, el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, afirmó a sus empleados que si no estaban dispuestos a volver a la oficina al menos tres días a la semana, ‘eso no les funcionaría’, y les dio la opción de irse si no estaban de acuerdo.

Esto marcó un cambio significativo en la postura de Amazon, que inicialmente había ordenado a sus empleados regresar a la oficina tres días a la semana a partir de mayo. Sin embargo, cientos de trabajadores se manifestaron en contra y organizaron una huelga para exigir más flexibilidad en el trabajo remoto.

En una reunión, Jassy les dijo a los empleados que era hora de comprometerse y que, si no podían hacerlo, es posible que no encajaran en la cultura de Amazon, ya que la empresa había decidido regresar a la oficina al menos tres días a la semana.

Por su parte, Google ha adoptado un enfoque singular para incentivar el trabajo en la oficina, ofreciendo a los empleados de su campus Mountain View en California la posibilidad de alojarse en un hotel del recinto por 99 dólares la noche durante este verano, según documentos internos de la empresa citados por CNBC.

El año pasado, Google había pedido a la mayoría de sus empleados que trabajaran desde la oficina tres días a la semana, pero muchos se quejaron de los altos costos de la vivienda cerca de las oficinas.

En cuanto a Grindr, la aplicación de citas tomó una medida más drástica el mes pasado al dar a sus empleados remotos dos semanas para comprometerse a trabajar desde una de sus oficinas en Los Ángeles, San Francisco o Chicago al menos dos días a la semana a partir de octubre, o enfrentar la pérdida de sus empleos el 31 de agosto.

El sindicato de Grindr, creado este verano, informó que 82 de los 178 empleados de la aplicación de citas fueron despedidos después de rechazar esta medida, lo que representó el 46 % de la plantilla.