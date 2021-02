AMLO rechaza regular redes sociales; pide fin a ‘censura’

Andrés Manuel López Obrador se pronunció este miércoles en contra de regular las redes sociales, aunque al mismo tiempo pidió terminar la ‘censura’ que ejercen en medio del debate del Congreso para normar estas plataformas.

‘Se trata de temas polémicos, yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada (presidente de 1872-1876), que la prensa se regule con la prensa’, declaró en su rueda de prensa matutina.

El mandatario se refirió a la iniciativa que presentó el lunes Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La reforma regularía las redes sociales con más de un millón de usuarios, les exigiría autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) e impondría multas de hasta 89.62 millones de pesos a las que ‘violen la libertad de expresión’ por cancelar cuentas.

El presidente y sus legisladores han cuestionado a Facebook y Twitter por ‘censurar’ a Donald Trump el 6 de enero, cuando subió mensajes y videos que incitaron a la violencia durante el asalto al Capitolio.

‘No debe haber censura, prohibido prohibir, lo único es que se garantice la libertad. Eso sí es importante porque cuando llevaron a cabo esa censura en Estados Unidos, se puso verde la Estatua de la Libertad’, manifestó este miércoles López Obrador.

Pero Monreal aplazó este martes la discusión de la iniciativa por tres semanas ante la polémica que ha levantado.

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), que agrupa a gigantes tecnológicos, advirtió de violaciones al nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó por ‘limitaciones a la libertad de expresión’ de los usuarios.

‘Tiene que haber debate y buscar que sean aceptadas las iniciativas y desde luego aprobadas, en este caso en el Senado’, comentó López Obrador.

El mandatario también ha causado críticas por acusar a Twitter México de tener un sesgo en su contra al exhibir a directivos que militaron en PAN.

Además, los legisladores de Morena han criticado la suspensión de cuentas afines al Gobierno que promovían spam o no acreditaron su identidad, aunque también pidieron cancelar las que deseaban el mal al presidente cuando estaba enfermo de COVID-19 en las últimas dos semanas.

López Obrador reiteró que él ‘no acepta la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos’.

‘Que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura. Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las plataformas estas, famosas, cuando silenciaron al presidente Trump’, manifestó.