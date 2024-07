Anticipan grandes ganancias para SK Hynix, proveedor de Nvidia

Las acciones de la surcoreana SK Hynix, un proveedor clave de Nvidia, han subido más del 90% durante el año pasado, y Wall Street predice nuevas ganancias.

No menos de 19 analistas mejoraron sus pronósticos durante el último mes para la empresa, el mayor proveedor de chips de memoria para los productos de inteligencia artificial de Nvidia.

Las razones que mencionan incluyen el altísimo potencial de la IA y la perspectiva de una sorpresa positiva en las ganancias de este mes.

Goldman Sachs Group mejoró el precio objetivo de sus acciones a 210 dólares el martes, lo que implica una ganancia potencial del 25% respecto al cierre de ese día. Citigroup elevó la semana pasada su predicción a 350,000 wones, más de un 50% sobre el precio actual de las acciones.

‘La valoración actual de las acciones no refleja plenamente el potencial de los chips de memoria de gran ancho de banda’, dijo Roh Jongwon, director de inversiones de Infinity Global Management. ‘El mercado está tratando la valoración de HBM de la misma manera que la de los chips de memoria tradicionales, pero HBM es casi el doble de rentable’.

SK Hynix reportará una ganancia operativa en el segundo trimestre de 5 billones de wones, la mayor cantidad en seis años, cuando presente sus resultados el 26 de julio, según la media de las estimaciones compiladas por Bloomberg. Esto continuaría con la recuperación de las pérdidas del año pasado.

‘Es posible que la demanda de HBM no se refleje plenamente todavía, ya que el mundo no está familiarizado con el potencial de la IA’, afirmó Peter Lee, jefe de tecnología y comunicación global de Citi Group Global Markets. ‘Debido a que este es un mercado que no existía en el pasado, nunca hemos visto hasta dónde puede llegar’.

Existen preocupaciones sobre un posible exceso de oferta de chips de memoria, después de que SK Hynix anunciara el 30 de junio un plan de inversión de 75,000 millones de dólares hasta 2028. El aumento de la producción podría deprimir los precios de los chips y aumentar el riesgo de una desaceleración en la industria de la memoria.

‘Debido a que este es un camino no transitado, la volatilidad es inevitable’, dijo Lee, de Citigroup.