Apple alista programa de pagos mensuales para el iPhone

Apple está preparando servicio de suscripción para el iPhone y otros productos de hardware que permitiría a los clientes a pagar una tarifa mensual por los productos, en vez de tener que desembolsar el precio completo al momento de la compra.

El programa se diferenciaría de un sistema a plazos en el que el cargo mensual no sería el precio del dispositivo dividido en 12 o 24 meses. Más bien, sería una tarifa mensual aun por determinar, que depende del dispositivo que elija el usuario.

Este servicio de tipo leasing sería el mayor impulso de Apple hasta el momento en ventas recurrentes automáticas, lo que permitirá a los usuarios suscribirse a hardware por primera vez, en lugar de solo servicios digitales. Pero el proyecto está aún en desarrollo, dijeron las personas que pidieron su anonimato.

Adoptar suscripciones de hardware similar a un programa de arrendamiento automático sería un cambio de estrategia importante para una empresa que generalmente ha vendido dispositivos al costo total, a veces a plazos o con subsidios de operadores.

Ello podría ayudar a Apple a generar más ingresos y facilitar que los consumidores gasten miles de dólares en nuevos dispositivos.

El iPhone es la mayor fuente de ventas de Apple, el cual generó casi 192 mil millones de dólares el año pasado, más que la mitad de los ingresos de la compañía.

La idea es hacer el proceso de compra de un iPhone o iPad a la par con el pago del almacenamiento de iCloud o una suscripción de Apple Music cada mes.

La compañía de la manzana planea permitir que los clientes se suscriban al hardware con la misma ID de Apple y la misma cuenta de App Store que usan para comprar aplicaciones y suscribirse a servicios el día de hoy.

La compañía ha discutido si permitir que los usuarios del programa cambien sus dispositivos por nuevos modelos cuando salga el nuevo hardware. Históricamente, lanza nuevas versiones de sus principales dispositivos, incluidos iPhone, iPad y Apple Watch una vez al año.

Es probable que la suscripciones se administren a través de la cuenta de Apple de un usuario en sus dispositivos, a través de la App Store y en el sitio web de la empresa. También es probable que sea una opción al momento de pagar en la tienda en línea de Apple y en sus tiendas minoristas físicas. Las cuentas de Apple generalmente están vinculadas a la tarjeta de crédito o débito de un usuario.

‘Comparado con el café de Starbucks o una suscripción en New York Times, el iPhone es una ganga’, dijo el analista de Sanford C. Bernstein & Co., Toni Sacconaghi.

‘A muchos clientes les costaría pensar en un solo artículo que usen más que sus iPhones, además el costo del iPhone es una ganga relativa en comparación con otros servicios por los que los consumidores están dispuestos a pagar’, añadió.