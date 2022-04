Apple sabe que los empleados corporativos que usen sus productos como herramientas pueden trabajar hábilmente desde casa. Entonces, ¿por qué no puede hacerlo su propio personal?

Apple facilita el trabajo remoto, pero no a sus empleados

Apple sabe que los empleados corporativos que usan sus productos, pueden trabajar hábilmente desde casa.

Entonces, ¿por qué no puede hacerlo su propio personal? Esta situación provoca que los trabajadores de Apple busquen trabajos en otras compañías.

La firma de la manzana ha dado a propios trabajadores una nueva señal de que tendrían que regresar pronto a las oficinas.

Para algunos, incluidos 7,500 de los 165,000 empleados de Apple que pertenecen a una sala de Slack, dedicada a abogar por el trabajo remoto, fue doloroso. ‘Nos están trolleando, ¿verdad?’ escribió uno. Otros calificaron el anuncio de ‘desagradable e insultante’.

Apple ha sido una empresa principalmente remota desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Logró varios trimestres de gran éxito y envió docenas de productos nuevos mientras sus empleados trabajaban desde sus hogares; solo en el último trimestre de vacaciones, la compañía generó alrededor de 124 mil millones de dólares en ingresos, más del 25% de lo que había ganado en el mismo periodo antes del virus.

Tim Cook, director ejecutivo de la firma californiana, dijo que el aumento en el trabajo remoto generó una nueva demanda de productos como iPads y fue ‘muy crítico’ para su éxito financiero.

Es posible que la versión anterior de la cultura de la oficina nunca regrese, predijo. Lo normal se convertirá en algo diferente’, opinó ante los inversionistas en octubre de 2020.

A pesar de esto, Apple quiere que su propio personal comience a regresar a su conjunto multimillonario de oficinas globales, incluido el centro principal estimado en 5,000 millones de dólares en Cupertino, California.

Se requiere que los empleados regresen a la oficina al menos una vez por semana antes del 11 de abril. Dos veces por semana antes de fin de mes, y los lunes, martes y jueves antes del 23 de mayo. Todos ellos son elegibles para un mes adicional de trabajo remoto anualmente.

‘Tenemos la oportunidad de combinar lo mejor de lo que hemos aprendido sobre el trabajo remoto con los beneficios insustituibles de la colaboración en persona’, dijo Cook a los empleados al anunciar la fecha de regreso a principios de marzo.

No todos ven el cambio como algo positivo.

‘Todo sucedió con nosotros trabajando desde casa todo el día, y ahora tenemos que volver a la oficina, esperar en el tráfico durante dos horas y contratar personas para cuidar a los niños en casa’, dijo un exempleado de Apple que abandonó la empresa. ‘Trabajar desde casa tiene muchas ventajas. ¿Por qué querríamos volver?’.

La política del trabajo remoto de Apple se encuentra en una fase piloto y podría ser el comienzo de una nueva normalidad o un paso hacia el regreso a las expectativas previas de la pandemia.

Por ahora, su política es menos flexible que la de algunos de sus mayores rivales.

Meta Platforms, matriz de Facebook, está permitiendo el trabajo remoto permanente para aquellos que no sean de ingeniería de hardware.

Por su parte, Amazon está dejando la decisión a las divisiones individuales. ‘No estamos prescribiendo intencionalmente cuántos días o qué días’, dijo el CEO Andy Jassy en un mensaje a los empleados.

Microsoft permite que la mayoría de los empleados trabajen de forma remota medio tiempo, pero requiere la aprobación de un gerente para más que eso.

Google ha comenzado a exigir a los empleados que se presenten en la oficina tres días a la semana, aprobando el trabajo remoto caso por caso. La compañía aprobó el 85% de los de la solicitudes para mudarse o trabajar de forma remota.

Ciertas divisiones de Apple se están volviendo más flexibles, al permitir que los empleados trabajen fuera de Silicon Valley, siempre que haya otra oficina de Apple a la que puedan unirse.

El equipo de chips de Apple está repartido en Florida, Texas y San Diego, además de Cupertino. Apple Play se está instalando en Raleigh, en el sur de California y en Nueva York. Los equipos de inteligencia artificial se han hecho cargo de las oficinas de Seattle, y como era de esperar, los equipos de medios de Apple están trabajando en Los Ángeles, Nueva York y Nashville.

La mayoría de los trabajos corporativos de Apple, desde ingeniería y diseño de hardware hasta marketing y desarrollo de software, aún requieren una dirección en el área de la bahía. Esto refleja parcialmente las necesidades específicas de una empresa que es, en esencia, diseñadora de hardware.

Si bien se supone que el ‘Escape From the Office’ es el potencial revolucionario de los dispositivos Apple, hay otros: si no le gusta el enfoque de su trabajo para el trabajo remoto, debe renunciar. El mensaje puede estar llegando.

Con la percepción de que las políticas de Apple sobre el trabajo remoto no son tan buenas como las de sus competidores, sus reclutar reclutadores esperan que algunas personas se vayan y se preparan para encontrar reemplazos.