CEO, el principal promotor de la ética de la IA

El CEO se ha convertido en el principal promotor de la ética de la inteligencia artificial (IA) dentro de las organizaciones, según confirma un nuevo estudio de IBM.

El 80% de los encuestados señalaron a un ejecutivo no técnico -el CEO- como el principal promotor, un aumento del 15% en 2018, según el estudio elaborado por el IBM Institute for Business Value (IBV).

En América Latina, los ejecutivos son más optimistas, ya que 66% de los encuestados aseguran que las prácticas y acciones de su organización coinciden (o superan) sus principios y valores declarados, ubicándolos detrás de América del Norte (81%) y Japón (71%) para la misma pregunta. Si se considera el índice promedio global, menos del 20% estuvo de acuerdo con esto.

Los ejecutivos de negocios ahora son vistos como la fuerza que impulsa la ética de la IA

El 21% de los encuestados de América Latina consideró que los CEOs eran los más responsables de la ética de la IA.

En la región, el 64% de los encuestados designaron al CEO y otros ejecutivos C-Level como una fuerte influencia en la estrategia de ética de su organización.

El 67% de los encuestados señaló que el directorio de una organización tiene una gran influencia, así como la comunidad de accionistas (60%), los empleados (59%) y los clientes (56%) en América Latina.

La construcción de una IA confiable se percibe como un diferenciador estratégico y las organizaciones están comenzando a implementar mecanismos de ética de la IA.

El 88% de los líderes de la región encuestados está de acuerdo en que la ética de la IA es importante para sus organizaciones. Al mismo tiempo, el 89% de los encuestados en América Latina cree que la ética es una fuente de diferenciación competitiva.

Muchas empresas han comenzado a dar pasos agigantados. De hecho, más de la mitad de los encuestados a nivel mundial dice que sus organizaciones han tomado medidas para incorporar la ética de la IA en su enfoque actual de ética empresarial.

Más del 56% de los encuestados en la región afirma que sus organizaciones han creado mecanismos éticos específicos de IA, como un marco de evaluación de riesgos de proyectos de IA y un proceso de auditoría/revisión.

Garantizar que los principios éticos estén integrados en las soluciones de IA es una necesidad urgente para las organizaciones de todo el mundo