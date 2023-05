China implementa pagos con la palma de la mano

China implementó por primera vez en el mundo el pago con huellas palmares en el transporte ferroviario, específicamente en la línea del Aeropuerto de Daxing en la capital del país.

Según informes locales, los pasajeros ahora pueden acceder y tomar el tren en la estación sin necesidad de tarjetas o teléfonos, simplemente deslizando la palma de su mano sobre el dispositivo de reconocimiento biométrico.

Esta innovadora iniciativa simplifica el proceso de entrada y mejora la experiencia de viaje para los usuarios del transporte ferroviario.

La Comisión de Transporte Municipal de Pekín ha instalado dispositivos de registro y apertura con reconocimiento de huellas palmares en la zona de venta de boletos y ha realizado modificaciones en las máquinas de acceso para hacer posible esta forma de pago.

El proceso de registro y pago mediante huellas palmares es rápido y conveniente, con un tiempo promedio de 2 a 3 segundos al pasar por los torniquetes, según las autoridades locales.

China se encuentra a la vanguardia en el mercado de pagos biométricos a nivel mundial, utilizando diversas tecnologías como el reconocimiento facial, el reconocimiento del iris, el análisis de los latidos del corazón y el mapeo de las venas.

Empresas como Ant Group, matriz de Alipay, y Tencent, propietaria de WeChat Pay, han impulsado la adopción de estas tecnologías tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales, lo que ha llevado a un amplio uso de sistemas de pago biométricos en varias ciudades chinas.

Beijing recently launched a new service that allows passengers to take subway with a quick scan of palms at Daxing Airport Express. Follow the video and see how it works. pic.twitter.com/XTV26X0iDD

— Beautiful China (@PDChinaLife) May 22, 2023