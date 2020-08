Claves de los televisores con tecnología QLED

Los cambios tecnológicos, en especial los que afectan a los objetos de uso cotidiano, no siempre suponen una mejora en los dispositivos en sí, sino una estrategia de los desarrolladores para mantener el interés del público.

Sin embargo, si se trata de televisores, muchas de las mejoras apuntan a generar imágenes más nítidas y realistas que transformen la visualización del contenido.

La tecnología QLED es, precisamente, una de las mejoras que, por sus características, optimiza la calidad de la imagen y le brinda al televidente una nueva experiencia.

¿Qué es la tecnología QLED?

QLED es la abreviatura de Quantum Dot Light Emitting Diode, es decir, que se trata de diodos que, a diferencia de su competidor directo, OLED, emiten luz de puntos cuánticos para representar el color.

Los puntos cuánticos son nanoestructuras que conducen o aislan electrones y su característica principal es que son capaces de activar individualmente un píxel. Esto genera un color más puro que, hasta la aparición de esta tecnología, resultaba inalcanzable.

Las pantallas con QLED poseen más brillo, lo que posibilita una reproducción total del color con menos saturación en las imágenes resultantes. Esto posibilita, además, que la calidad de la imagen sea la misma en habitaciones poco o muy iluminadas.

¿En qué se diferencia con otras tecnologías?

Lo único que la tecnología QLED tiene en común con sus antecesoras es que utiliza una pantalla de cristal líquido (LCD) con retroiluminación LED.

La principal diferencia con ellas es que, en lugar de reflejar luz de color blanco, refleja en color azul. De esta manera se logra la pureza del color que ya hemos mencionado.

Por su parte, la tecnología LCD que se utiliza en estas pantallas sirve para ajustar la cantidad de luz que reciben los píxeles y así conseguir una gama de colores completa.

Por último, a pesar de que su nombre indica que la tecnología QLED emite luz, lo cierto es que necesita de una fuente externa para generar la imagen, a diferencia de lo que sucede con su principal competidor, el OLED.

¿Cuáles son sus ventajas?

La ventaja principal de esta tecnología es que genera colores más puros que ofrecen imágenes más nítidas con menos saturación y mejores ángulos de visión.

Sin embargo, una desventaja importante del QLED es que no pasa lo mismo con el color negro. Esto sucede porque el negro no es verdaderamente un color, sino la ausencia del mismo, es decir, de luz. Como esta tecnología utiliza una fuente de luz externa para iluminar los píxeles, la creación del negro no depende de ellos sino del LCD.

Muchos de los cambios tecnológicos de los objetos de uso cotidiano suceden porque los desarrolladores necesitan mantener la atención del público.

En el caso de la nueva tecnología QLED aplicada en una nueva gama de televisores, estos cambios han resultado ser una verdadera mejora. Esta tecnología permite colores más vivos que hasta el momento no se habían podido lograr y, por lo tanto, optimiza la visualización.