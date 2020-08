Convence a 2 de cada 5 padres de familia aprendizaje virtual

2 de cada 5 padres de familia mexicanos están satisfechos con el aprendizaje a distancia de sus hijos durante la cuarentena, de acuerdo con una encuesta global de Avast.

Los entrevistados fueron cuestionados sobre su satisfacción con la calidad de la educación en línea de sus hijos durante la cuarentena y qué ventajas y desventajas encontraron en el aprendizaje.

El 41% de los padres en México admitieron que estaban satisfechos con la calidad de la educación en línea: el 33% respondió que simplemente estaban satisfechos y el 8% estaban extremadamente satisfechos con el aprendizaje durante la cuarentena.

Por otro lado, el 37% de ellos dijeron que no estaban satisfechos con esta pregunta: el 26% respondió que simplemente no estaban satisfechos y el 11% que no estaban extremadamente satisfechos con la educación en línea de sus hijos durante este período.

A nivel mundial, la tasa más baja de padres insatisfechos se encuentra en Australia: solo el 19% de los encuestados. La segunda y tercera posición son Estados Unidos (55%) y Eslovaquia (54%), respectivamente.

En cuanto a la seguridad en línea, el 29% de los padres mexicanos entrevistados señaló que los maestros no hablaron sobre las reglas de privacidad relacionadas con el aprendizaje electrónico.