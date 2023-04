Crecen 400% las VPN en Italia tras bloqueo de ChatGPT

A raíz de la prohibición del uso de ChatGPT en Italia, se ha registrado un aumento del 400% en el uso de VPN en el país.

comenzó a geobloquear su servicio en el país europeo después de que la autoridad local de protección de datos ordenara a la empresa que detuviera el procesamiento de los datos de los italianos para el servicio ChatGPT.

Como resultado, los usuarios en el país han recurrido a las VPN para eludir las restricciones y acceder al servicio.

Durante el mes de marzo, los italianos instalaron una de las 10 principales aplicaciones de VPN unas 4,213 veces al día, en promedio. Sin embargo, el día que OpenAI anunció su geobloqueo en Italia, las instalaciones de VPN aumentaron en un 121%, lo que equivale a 9,302 descargas.

El 1 de abril, las descargas de VPN se dispararon un 404%. Al día siguiente, el número total de instalaciones de VPN fue un 359% mayor que el promedio de marzo. El 3 de abril, las descargas comenzaron a disminuir, pero aún eran significativamente más altas, un 270% por encima de los niveles previos a la prohibición de los servicios de ChatGPT.

Aunque los usuarios pueden usar una VPN para eludir el bloqueo cambiando a una dirección IP que no sea italiana, es posible que las cuentas de ChatGPT registradas inicialmente en Italia ya no estén disponibles. En consecuencia, los usuarios podrían tener que crear una nueva cuenta con una dirección IP que no sea italiana para acceder al servicio.

El aumento del uso de VPN en Italia destaca la importancia de la libertad en Internet y el papel que desempeñan las herramientas como las VPN para garantizar el acceso a la información y la comunicación.

Los datos de Google Trends indican que la búsqueda de la palabra clave ‘VPN’ se ha vuelto más popular en Italia después de la prohibición de ChatGPT, lo que indica un aumento del interés de búsqueda del 600% desde el 1 de abril.