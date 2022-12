Dell Technologies: 30 años de Transformación Digital

Dell Technologies presentó, de la mano de su director general en México, Juan Francisco Aguilar, un recuento de la evolución tecnológica en los últimos 30 años.

Desde las computadoras, el acceso a Internet, el manejo y almacenamiento de datos y la ciberseguridad, hemos podido observar cómo la tecnología permea cada vez más en la vida cotidiana de las personas y cómo las empresas enfrentan los retos de un entorno cambiante.

Tres décadas de transformación

Juan Francisco Aguilar recordó que en la década de los noventa aparecieron equipos con unidades CD-ROM que respondieron a las necesidades de almacenamiento que requerían los usuarios; con el paso del tiempo, en 2000 dichos equipos sufrieron una reducción de espacio, pero un incremento en velocidad y almacenamiento, debido a la aparición de procesadores de 64 bits.

De acuerdo con el directivo de Dell, en la década de 2010, el mercado de cómputo móvil se diversificó con la llegada al mercado de equipos 2 en 1, y la aparición de la primera computadora cuántica, la cual generó nuevas opciones de procesamiento y almacenamiento para las industrias; comentó además que durante 2020, las laptops se convirtieron en un indispensable debido a las necesidades que el trabajo remoto traería en lo que se refiere a la adopción digital, permitiendo que los usuarios siguieran trabajando y educando desde cualquier lugar.

Durante este repaso, ágil sobre la tecnología y su evolución; se mencionó que hace 30 años tuvo lugar el lanzamiento de la World Wide Web; en esa década aparecieron los primeros indicios del Wifi, del mismo modo el código QR; 20 años al pasado las redes sociales comenzaron a mostrar relevancia, y poco a poco servicios de streaming generaron una nueva necesidad de mercado,

Pero, no solamente surgió una necesidad enfocada al consumo de información, sino a la generación de la misma. En la década de 2010, el concepto del Internet de las cosas se popularizó al permitir interconectar de forma inalámbrica infraestructuras, aprendiendo del usuario y por ende adaptando sus modelos de negocio; esto se reforzó en la década de 2020, cuando existió un crecimiento del comercio electrónico, y la aparición del 5G que permitirá una mayor velocidad y agilidad para generar y compartir información.

Este crecimiento, ha ido paralelo con la gestión de datos, ya que en un principio la información se manejaba en discos de 512kbs de almacenamiento, y durante la década de los 90 existió una aceleración de los centros de datos, los cuáles una década después resultaron fundamentales para ofertas distintos servicios en línea; desde comercio electrónico, redes sociales, computadoras en la nube, y los primeros indicios del software y plataformas como servicio (SaaS y PaaS); lo que nos llevó a que en 2020 existiera un incremento en la generación, captura y almacenamiento de datos que impulsó el desarrollo de los centros de datos.

A la par de las innovaciones que la tecnología ha provisto para el CDD (centro de datos), era necesario desarrollar tecnologías que fueran capaces de almacenar y acceder a información desde cualquier lugar, y momento; es por esa razón que la nube durante la década de 2000s, apareció e inició a ofrecer servicios que incluían almacenamiento, la cual fue utilizada por plataformas de streaming de video; apenas una década después, los conceptos de nube privada e hibrida aparecen en el mercado, y además, surge una revolución al permitir almacenar información en lugares múltiples, en múltiples nubes. dentro de la visión a futuro; se espera que para 2030 el mercado mundial de la computación en la nube alcance los 1,554,940 millones de dólares.

Todo este cúmulo de información requiere una protección constante de datos e información. En tres décadas, han existido cambios notorios en lo que se refiere a la seguridad digital; de empezar en los noventa como archivos adjuntos enviados por correo electrónico, a programas diseñados para obtener información como malware, spyware, y ransomware, por lo que empresas tuvieron que diseñar soluciones en forma de antivirus, firewalls, y que, con el paso del tiempo se han vuelto más complejas; en la década de 2010, la oferta por el bienestar de datos privados se incrementó con la llegada de la inteligencia artificial, y la autenticación de dos factores, hicieron que durante la década entrante, surgiera una necesidad más sólida de expertos en seguridad.

Aporte a la innovación



Las últimas tres décadas nos han llevado al punto en el que nos encontramos hoy. Un momento en el que se vaticina que la industria 5.0 permitirá una personalización absoluta de productos y servicios, con interacción individualizada, y reforzada con inteligencia artificial.

Estas innovaciones en industrias y en servicios, tendrán que asegurar de forma constante su información, al implementar arquitecturas de seguridad como Zero Trust, la cual es capaz de blindar datos antes irrupciones no autorizadas, dando confianza a usuarios y empresas de que su información no será filtrada, o accedida de forma ilegal.

En la actualidad, existen áreas que se están transformando en el mundo digital: desde la experiencia del usuario, dispositivos electrónicos, la evolución del mundo multicloud, la tecnología de seguridad de Zero Trust. ‘En Dell nos estamos enfocando en cada una de estas áreas, en un mundo cada vez más digital’, de acuerdo con Aguilar.

En lo que respecta a la gestión de datos, se espera un mayor grado de decisión de las organizaciones, ya que arquitecturas Multicloud Edge se desarrollarán para permitir una flexibilidad en operaciones, pero a su vez en un incremento en la capacidad operativa de las mismas empresas; al ser capaces de hacer más con menos.

Durante tres décadas, Dell Technologies ha sido parte del devenir de las industrias en México, y a nivel global, con soluciones que les permiten a las empresas hacer más con menos, asegurando su información y preparándose para las próximas innovaciones.