Dos entusiastas crearon uno de los videojuegos destacados de este año

En el otoño de 2018, dos artistas franceses, Julien Moya y Thomas Panuel, presentaron un videojuego llamado Variom. Moya era un diseñador gráfico independiente, mientras que Panuel se desempeñaba como gerente de proyectos digitales.

A pesar de que su juego no tuvo éxito en ventas, esto no los desalentó, ya que, en palabras de Moya en una entrevista reciente, afirmó que ‘no se vendió, pero no importó, porque era principalmente un pasatiempo. Nos apasionan los videojuegos y queríamos crear uno’.

Para su próximo proyecto, la pareja se propuso llegar de manera más efectiva a su audiencia.

Comenzaron a trabajar en Chants of Sennaar en marzo de 2020, justo cuando comenzaron los bloqueos por la pandemia de COVID.

Un año y medio después, llevaron una demostración a la convención Gamescom con la esperanza de obtener apoyo de marketing de un editor, Focus Interactive. Moya y Panuel sabían cómo hacer juegos, pero no sabían cómo venderlos.

Los ejecutivos de Focus, con sede en París, quedaron tan impresionados con la demostración de Chants of Sennaar que se ofrecieron a financiar el desarrollo restante, lo que permitió a Moya dejar su trabajo y dedicarse por completo al juego.

‘Cuando salimos de la reunión, quedamos atónitos; no esperábamos esto en absoluto’, comentó Moya.

Con el respaldo de Focus, pudieron contratar a un diseñador de sonido y a un compositor independiente y pasaron los siguientes dos años agregando todo lo que podían al juego.

Los resultados son notables. En un año lleno de videojuegos sobresalientes, Chants of Sennaar, lanzado en septiembre, se destaca como uno de los mejores. El juego presenta un estilo artístico sorprendente y una historia fascinante inspirada en el mito de la Torre de Babel.

Chants of Senaar desafía a los jugadores a descifrar una secuencia de lenguajes basados en glifos, utilizando lógica y pistas contextuales.

‘Un cartel en una tienda podría enseñar la palabra que significa posiciones, mientras que las pinturas en una iglesia revelarán lo que una tribu llama dios. Al final del juego, se habrá descifrado cinco idiomas pertenecientes a cinco grupos diferentes y los habrás reunido, enseñándoles cómo comunicarse y encontrar puntos en común en sus respectivos idiomas’.

‘Es el tipo de juego que te hace sentir como un genio mientras lo juegas, al igual que otros dos de mis favoritos independientes recientes, Return of the Obra Dinn y The Case of the Golden Idol. No obstante, no confíes solamente en mi opinión, ya que el juego ha recibido una abrumadora cantidad de críticas positivas. Un crítico lo describió como “uno de los juegos de rompecabezas más únicos e interesantes que he tenido la oportunidad de jugar’.

‘Ahora, al ver la recepción, parece un milagro’, afirmó Moya. ‘Pero, en primer lugar, éramos simplemente dos amigos que creaban juegos por diversión’.