El cine abraza la inteligencia artificial

Runway AI, una empresa dedicada a la creación de herramientas de edición y generación de videos con inteligencia artificial, celebró su segundo Festival Anual de Cine de IA en Los Ángeles, California, antes de dirigirse a Nueva York la próxima semana.

Para ilustrar el crecimiento del evento desde el año pasado, el cofundador de Runway, Cristóbal Valenzuela, reveló que mientras que el año anterior recibieron 300 videos para consideración del festival, este año obtuvieron 3,000.

Una multitud compuesta por cineastas, expertos en tecnología, artistas, inversionistas de riesgo y al menos una conocida actriz (la estrella de la serie ‘Orange is the New Black’, Natasha Lyonne) se congregó en el Teatro Orpheum en el centro de Los Ángeles el miércoles por la noche para presenciar las obras de los 10 finalistas seleccionados por los jueces del festival.

Las películas fueron realizadas utilizando una variedad de herramientas de inteligencia artificial y presentaron tramas tan extravagantes como cabría esperar. En una de ellas, un pájaro kiwi animado emprendió una aventura a través del océano, mientras que en otra, la lucha moderna contra la ansiedad fue personificada por un hombre atrapado en una casa luchando contra un monstruo de carne.

El ambiente curioso y emocionado del evento fue similar al del año anterior, cuando se celebró el primer Festival de Cine de IA de Runway en marzo pasado. Sin embargo, las películas de este año fueron notablemente diferentes, mostrando menos experimentación y más elaboración.

En el momento del festival del año pasado, Runway estaba a punto de lanzar públicamente un software que permitiría a cualquier persona generar un video corto a partir de un mensaje de texto, lo que representaba el ejemplo más destacado de esta tecnología fuera de un laboratorio de investigación.

En aquel entonces, era evidente que muchos cineastas estaban comenzando a explorar cómo la inteligencia artificial podría integrarse en su proceso creativo, ya sea mediante imágenes generadas por IA o utilizando el software de edición de Runway. Muchas de las películas de este año adoptaron un enfoque más conscientemente digital.

‘Expanded Childhood’ de Sam Lawton, por ejemplo, utilizó software de generación de imágenes con inteligencia artificial para ampliar fotografías de la infancia, añadiendo personajes extraños y fondos melódicos que oscilaban entre lo extraño y lo familiar.

Ahora, tanto las películas como la industria tienen un aspecto diferente.

Runway es una de varias empresas que ofrecen software de conversión de texto a video.

OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, ha impulsado recientemente el desarrollo de esta tecnología con el lanzamiento de su propio esfuerzo en el espacio, Sora. Aunque Sora aún no tiene fecha de lanzamiento, OpenAI ha proporcionado acceso a varios creadores, lo que ha dado lugar a resultados interesantes.

La inteligencia artificial ha acelerado la transición desde una curiosidad peculiar hasta convertirse en una herramienta útil para los cineastas. Las películas proyectadas en el festival de esta semana fueron cautivadoras, extrañas, interesantes y estimulantes.