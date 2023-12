El NYT demanda a Microsoft y a OpenAI por usar textos sin autorización

El New York Times presenta una demanda contra Microsoft y a OpenAI por usar sus textos sin permiso para entrenar a sus modelos de IA

El New York Times interpuso una demanda el miércoles contra Microsoft y OpenAI, acusándolas de utilizar sus textos sin autorización para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial.

Según el diario, millones de sus artículos han sido empleados para perfeccionar chatbots con los cuales ahora se ven obligados a competir en el ámbito de la información.

La demanda, presentada en un tribunal de Manhattan, alega que a través de Bing Chat de Microsoft (renombrado recientemente como Copilot) y ChatGPT de OpenAI, los demandados intentan beneficiarse de la considerable inversión de The New York Times en periodismo, utilizando su contenido para desarrollar productos sustitutos sin permiso ni compensación.

El diario no busca una compensación económica específica, pero busca que los demandados sean responsables de ‘miles de millones de dólares’ en daños y perjuicios, y exige la destrucción de los modelos de inteligencia artificial que utilizan información con derechos de autor del The New York Times.

La demanda incluye ejemplos de textos generados por GPT-4 (un producto de OpenAI) que son prácticamente idénticos a investigaciones publicadas por el medio.

También evidencia que mediante el buscador Bing de Microsoft, se pueden copiar párrafos completos de noticias del Times, que requiere suscripción para acceder a gran parte de su contenido.

Los chatbots de inteligencia artificial, como ChatGPT, utilizan extensas cantidades de datos de texto para predecir la respuesta más probable a una pregunta, logrando recrear con precisión el lenguaje humano.

Sin embargo, muchos de estos textos utilizados para entrenar los modelos, como libros o artículos periodísticos, están protegidos por derechos de autor, y cada vez más autores y empresas exigen compensación por el uso de sus obras.

A principios de este mes, OpenAI, respaldada principalmente por Microsoft, llegó a un acuerdo con Axel Springer, la empresa matriz de medios como Politico, Business Insider y Bild, para utilizar su contenido a cambio de una tarifa.