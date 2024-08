Estados Unidos considera dividir a Google

El Departamento de Justicia de EU está evaluando la posibilidad de dividir a Google tras un fallo judicial histórico que determinó que la compañía monopolizaba el mercado de búsqueda en línea.

La propuesta surge como respuesta a la dominancia de la compañía, que pertenece a Alphabet.

Dividir Google sería el primer intento de Washington de desmantelar una compañía por prácticas monopolísticas.

Las opciones menos drásticas incluyen exigir al gigante tecnológico que comparta más datos con sus competidores y tomar medidas para evitar que obtenga una ventaja injusta en productos de inteligencia artificial.

Es probable que el gobierno busque prohibir los contratos exclusivos que fueron el núcleo del caso contra Google. Si el Departamento de Justicia procede con el plan de división, las unidades más probables para la separación serían el sistema operativo Android y el navegador web Chrome, según las fuentes.

Además, los funcionarios están considerando la posibilidad de forzar la venta de AdWords, la plataforma de publicidad de texto de Google, dijeron las fuentes.

Las discusiones en el Departamento de Justicia se han intensificado tras la decisión del juez Amit Mehta del 5 de agosto, quien dictó que Google había monopolizado ilegalmente los mercados de búsqueda en línea y anuncios de texto.

La compañía anunció su intención de apelar la decisión. Sin embargo, el juez Mehta ordenó a ambas partes que comiencen a planificar la segunda fase del caso, que incluirá las propuestas del gobierno para restaurar la competencia, incluida una posible solicitud de división.

El plan de Estados Unidos deberá ser aprobado por un tribunal, y una división forzada de Google sería la mayor de una empresa estadounidense desde el desmantelamiento de AT&T en la década de 1980.

Los abogados del Departamento de Justicia, que han estado en contacto con empresas afectadas por las prácticas de Google, han expresado preocupaciones sobre cómo el dominio de la compañía en la búsqueda le proporciona ventajas en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial.

Como parte de una posible solución, el gobierno podría intentar evitar que Google obligue a los sitios web a permitir que su contenido sea utilizado para algunos productos de inteligencia artificial que afectan los resultados de búsqueda.

Google no permite que los editores opten por no aparecer en los Resúmenes de IA, ya que estos son una característica de la búsqueda y no un producto separado. Los sitios web pueden impedir que Google use fragmentos, pero esta restricción se aplica tanto a las búsquedas como a los resúmenes de IA.