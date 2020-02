EU acusa a Huawei de espionaje; ‘es una cortina de humo’, responde la compañía

Estados Unidos acusó de espionaje a China a través de Huawei y, según funcionarios estadounidenses, el Gobierno del país asiático tendría acceso a una ‘puerta trasera’ (backdoor) en los teléfonos móviles de la marca tecnológica diseñada para el espionaje de las fuerzas del orden público.

Según publica The Wall Street Journal, que cita a funcionarios anónimos de la Administración de Donald Trump, desde hace meses reclaman a todos los países del mundo que no utilicen los equipos y tecnología de Huawei en el desarrollo de redes 5G.

Ante ello, Huawei emitió un comunicado desmintiendo las acusaciones: ‘Las declaraciones de Estados Unidos acerca de que Huawei usa intercepciones legales no son más que una cortina de humo –no se adhieren a ninguna forma de lógica aceptada en el dominio de la ciberseguridad’.

Y agregó: ‘Huawei nunca ha accedido ni accederá de manera encubierta a las redes de telecomunicaciones, ni tenemos la capacidad de hacerlo. The Wall Street Journal es claramente consciente de que el gobierno de Estados Unidos no puede ofrecer ninguna evidencia para fundamentar estas declaraciones, y aun así optó por repetir las mentiras difundidas por estos funcionarios estadounidenses. Esto refleja el sesgo de The Wall Street Journal contra Huawei y disminuye su credibilidad’.

EU considera que los productos de la empresa asiática representan un riesgo para la seguridad, con vínculos muy estrechos con el Gobierno de China.

De acuerdo con el WSJ, funcionarios estadounidenses dicen que Huawei Technologies puede acceder secretamente a las redes de teléfonos móviles en todo el mundo a través de ‘puertas traseras’ diseñadas para ser utilizadas por las fuerzas del orden público.

La inteligencia estadounidense apunta que Huawei habría tenido esta capacidad secreta durante más de una década, dijeron funcionarios estadounidenses. Huawei rechazó las acusaciones.

Estados Unidos comunicó a finales del año pasado estos y otros detalles a sus aliados, incluidos el Reino Unido y Alemania. Ese fue un cambio táctico por parte de EU, que en el pasado había argumentado que no necesitaba presentar pruebas contundentes de la amenaza que Huawei representaría para la seguridad de las naciones.

Funcionarios estadounidenses dijeron así que Huawei ha construido equipos que conservan en secreto su capacidad de acceder a las redes a través de interfaces, sin el conocimiento de los operadores.

Los funcionarios no proporcionaron detalles de dónde creen que Huawei puede hacerlo. Dijeron que otros fabricantes de equipos de telecomunicaciones no tienen la misma capacidad.