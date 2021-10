Facebook cambia su nombre a Meta

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció este jueves que la empresa que dirige, propietaria de la red social que lleva su nombre, de Instagram y de WhatsApp, entre otras, ahora se llamará Meta para reflejar su apuesta por la realidad virtual.

Zuckerberg reveló el cambio de nombre en el marco de la conferencia Connect 2021 sobre realidad aumentada y realidad virtual, en la que volvió a explicar su visión de lo que la empresa ha bautizado como metaverso, una realidad paralela totalmente digital a la que quiere que Meta destine gran parte de sus inversiones en los próximos años.

Durante la presentación, el CEO de la compañía mostró ejemplos de lo que debería ser el futuro de la humanidad en el llamado metaverso, un entorno virtual en el que las personas se moverían con sus avatares personalizados, los vestirían con ropa digital que comprarían dentro de ese mismo universo y acudirían a eventos como conciertos.

‘El metaverso será una combinación híbrida de las experiencias sociales online actuales, que podrán extenderse a un entorno tridimensional o ser proyectadas en el mundo real. Además, permitirá que distintas personas compartan experiencias envolventes, aunque no estén juntas, y hagan cosas que no podrían hacer en el mundo no virtual’, explicó la compañía en un comunicado.

Pese al cambio de nombre, la firma que dirige Zuckerberg aclaró que la estructura corporativa no tendrá cambios, únicamente en la manera en que emiten sus resultados financieros.

‘A partir del balance del cuarto trimestre del 2021, planeamos reportar sobre dos segmentos operacionales: la Familia de Apps y Reality Labs. Pretendemos comenzar a operar en el mercado de valores bajo el nuevo símbolo que hemos reservado, MVRS, a partir del 1 de diciembre’.